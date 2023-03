Les Pacers s’écroulent à Charlotte

Avec une 3e défaite en quatre matches, les Pacers voient leurs espoirs de « play-in » s’éloigner un peu plus chaque soir… Cette nuit, les coéquipiers de Buddy Hield s’inclinent 115-109 à Charlotte après avoir gâché une avance de 21 points ! Dans le sillage d’un super Myles Turner, inarrêtable dans l’axe, Indiana avait effectivement pris le meilleur départ pour mener 40-22 après douze minutes, puis plusieurs fois de 21 points dans le deuxième quart-temps (45-24, 52-31 et 54-33).

Puis les Hornets remettent en jeu leurs titulaires, et ils signent un 10-0 en deux minutes grâce à Terry Rozier et Kelly Oubre Jr. Le match est relancé et à la pause, Indiana ne compte plus que huit points d’avance (66-58).

Au retour des vestiaires, le duo continue son festival, et sur un 3-points, Oubre Jr. égalise (75-75). S’en suit alors un chassé-croisé, jusqu’à ce que Buddy Hield plante deux 3-points de suite pour redonner 9 points d’avance aux Pacers (105-96). Il reste six minutes à jouer, et les joueurs de Rick Carlisle vont soudainement craquer. C’est Svi Mykhailiuk, d’un 3-points dans le corner, qui sonne la révolte des Hornets pour lancer un 13-0 !

Les Hornets ont pris les commandes du match (109-105) et les Pacers vont rester cinq minutes sans marquer !Grâce à la justesse de Gordon Hayward, Charlotte conserve cet avantage jusqu’au bout pour signer une victoire pour du beurre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Indiana lâche du lest. Troisième revers en quatre matches pour les Pacers, privés de leur maître à jouer Tyrese Haliburton. Comme l’expliquera Rick Carlisle, c’est le type de opportunité qu’il ne faut pas gâcher. Avec un bilan de 32v-40e, les Pacers ont désormais deux succès de moins que Chicago, actuel 10e.

– Charlotte dans une position « inconfortable ». « Tanking » ou pas ? Aux Hornets, Kelly Oubre Jr. avoue que lui et ses coéquipiers sont dans une position « inconfortable ». « C’est un peu bizarre la réaction des gens… Quand on jouait mal et qu’on perdait, ils nous ont laissés tomber. Mais quand on gagne, ils nous disent qu’il ne faut pas gagner. Cela nous met dans une position inconfortable. Mais nous allons continuer de nous donner à fond, avec en tête de préparer quelque chose pour l’année prochaine ».

TOPS/FLOPS

✅ Kelly Oubre Jr. Sur jeu de transition ou de loin, il reste un attaquant agressif et électrique. Le genre d’élément qui peut réveiller toute une équipe.

✅ Gordon Hayward. La force tranquille dans le 4e quart-temps pour aller chercher des lancers et poser le jeu.

✅ Nick Richards. Un gros « double-double » pour le jeu intérieur alors qu’il y avait du monde en face : Turner, Smith et Jackson.

✅ Bennedict Mathurin. Une rentrée très convaincante, et il prouve qu’il peut être aussi efficace comme titulaire.

⛔ Buddy Hield. Beaucoup de déchets pour le shooteur des Pacers : 7 sur 18 aux tirs !

LA SUITE

Indiana (32-40) : déplacement mercredi soir à Toronto.

Charlotte (23-50) : déplacement mercredi soir à la Nouvelle Orléans