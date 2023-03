Le retour de la MB.01 en « Digital Camo »

LaMelo Ball n’est pas le seul à avoir apprécié la MB.01, première chaussure signature dessinée par Puma pour le meneur des Hornets. Alors que la MB.02 avait déjà un pied sur le marché, le petit frère de Lonzo Ball avait été aperçu avec cette version « digital Camo » aux pieds en janvier

Alors que les modèles similaires attendent en général des années avant de réinvestir le marché, ce nouveau coloris s’apprête à replacer la MB.01 au cœur de l’attention. L’empeigne est habillée d’un « imprimé camouflage numérisé » alternant entre beige et marron. Des finitions apparaissent en orange pour faire ressortir les différents logos notamment. La semelle extérieure est également en orange. La bonne nouvelle, c’est que d’autres coloris « PE » (Players Exclusive) portés par LaMelo Ball la saison dernière devraient suivre.

Sortie prévue pour le 24 mars, au prix de 150 dollars !

(Via SneakerNews)

