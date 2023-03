Kevin Huerter évite le pire

Touché aux ischio-jambiers lors de la victoire des Kings chez les Nets, Kevin Huerter ne devrait pas être éloigné très longtemps des parquets, car ESPN annonce que son IRM n’a rien révélé de grave. Son retour à la compétition aura donc lieu une fois qu’il ne sera plus gêné et ne ressentira plus de douleur physique.

Sacramento peut en tout cas souffler, puisque l’arrière de 24 ans est l’une des raisons du succès de la franchise californienne, en route vers ses premiers playoffs depuis… 2006.

Il faut dire qu’avec ses 15.0 points de moyenne, à 49% au shoot et surtout 41% à 3-points, le « Red Velvet » a su trouver (et bien trouver même) sa place dans les systèmes de Mike Brown, grâce à sa qualité de tir.