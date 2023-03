Andrew Nembhard, le rookie qui continue de surprendre à Indiana

Dominés en première mi-temps, les Pacers ont complètement renversé les Bucks au retour des vestiaires (139-123) avec une folle adresse : 33/47 (70%) dont 13/19 (68%) à 3-points. Un succès qui permet à Indiana de se replacer dans la course au play-in.

« Nous avons fait preuve d’une bonne cohésion en deuxième mi-temps » explique Andrew Nembhard. « Nous nous sommes bien battus et avons montré une bonne agressivité. C’était comme si nous n’avions rien à perdre à ce moment-là. C’est une bonne chose pour l’équipe et c’est une grande victoire pour nous ».

Andrew Nembhard, le détonateur

Tyrese Haliburton absent, les clés à la mène ont été confiées au rookie. Et à l’image de son équipe, le Canadien est passé à côté de sa première mi-temps avec un vilain 1/7 au tir. Sauf que par la suite, c’est lui qui a montré la voie en marquant 21 points en seconde mi-temps !

« J’essayais juste d’être agressif en transition, d’attaquer un peu plus le panier au lieu de me contenter de tirs à mi-distance » détaille Andrew Nembhard. « Je suis resté agressif et confiant en deuxième mi-temps, et les tirs tombaient à tous les niveaux ».

Au retour des vestiaires, il a ainsi commencé à attirer l’attention sur lui, ce qui a fortement perturbé la défense des Bucks. Dans le seul troisième quart-temps, il a inscrit 10 points à 4/6 au tir. Dans son sillage, Indiana a pris totalement feu dans le troisième quart-temps. Les hommes de Rick Carlisle ont ainsi planté 49 points dans le troisième acte à 19/26 au tir dont 8/11 à longue distance !

« Quand Andrew se met au travail, c’est un plaisir à regarder » avoue Myles Turner. « Nous lui disons tout le temps : ‘Tu dois être plus agressif. Tu dois être plus agressif’. Mais il est tellement porté sur la passe. Honnêtement, je n’en suis pas fâché. Je pense que c’est un joueur d’équipe, mais c’est un talent très spécial. Il va briller dans cette ligue pendant des années ».

Première victoire des Pacers au Fiserv Forum

Dans le quatrième quart-temps, il a continué sur sa lancée en marquant 11 points à 5/8 au tir, permettant aux siens d’empocher la victoire à Milwaukee. Il termine avec 24 points et 5 passes décisives. C’est sa deuxième meilleure marque au scoring de la saison après ses 31 points inscrits sur le parquet de Golden State le 5 décembre dernier.

« Andrew est un joueur spécial » abonde TJ McConnell. « Il le prouve tous les soirs, peu importe ce que nous attendons de lui. Avec la balle, ou sans la balle. J’ai l’impression que les gens pensent qu’il est plutôt un arrière, mais j’ai l’impression qu’il peut diriger le cinq de départ. Tout ce que nous lui avons demandé cette année, il l’a fait et il a défendu sur les meilleurs joueurs adverses. Il a donné le ton ce soir ».

Indiana a d’ailleurs battu Milwaukee pour la première fois depuis le 12 février 2020, mettant fin à une série de 10 défaites consécutives contre leur rival de division. C’est également la première fois que les Pacers s’imposent à Milwaukee depuis le 2 mars 2018. Le Fiserv Forum n’ayant ouvert ses portes qu’au début de la saison suivante, les Pacers n’avaient jamais gagné dans cette salle, s’y inclinant lors de leurs neuf dernières visites.