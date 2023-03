Aux côtés de Tim Duncan et Gregg Popovich, Jakob Poeltl ne regrette pas son passage à San Antonio

C’est également l’heure d’un premier bilan pour Jakob Poeltl, de retour à Toronto depuis un peu plus d’un mois après une belle parenthèse de cinq ans à San Antonio. Alors qu’on pouvait attendre du changement chez les Raptors avant la « trade deadline », la venue de l’Autrichien a finalement été le mouvement majeur mais peut d’ores et déjà être vu comme une franche réussite.

Avec le recul, le pivot a évoqué son premier départ survenu en 2018 dans le « trade » impliquant DeMar DeRozan et Kawhi Leonard, l’été avant le titre de champion décroché par la franchise canadienne. Si la séparation a été dure sur le moment, le temps lui a fait apprécier son passage à San Antonio.

« Pour moi, ça a été dur. Ça m’a pris un peu par surprise, surtout parce que je trouvais que ça s’était bien passé au cours de l’année en sortant du banc avec une « second unit » jeune. On jouait plutôt du bon basket, donc je me voyais rester à Toronto pour une longue période. Le trade est arrivé, j’ai été surpris, mais plus le temps a passé, plus j’ai vu les bons côtés, et l’opportunité, comme le fait de jouer pour un coach comme Gregg Popovich, pouvoir se développer dans un système tel qu’il est mis en place aux Spurs, ça a très bien fonctionné pour moi. J’ai voulu saisir cette opportunité, en tirer le meilleur, et au bout du compte, ça a bien marché pour moi. J’ai apprécié mon temps chez les Spurs », a-t-il confié dans le podcast « The Raptors Show ».

Tim Duncan et Gregg Popovich, gardiens de l’identité des Spurs

À San Antonio, il a notamment pu apprendre aux côtés de Tim Duncan, un luxe qui a contribué à faire de lui un joueur complet sur le terrain.

« C’était vraiment super. Tim est l’un de ces gars qui a vraiment les pieds sur terre, qui est toujours prêt à aider. Donc en ayant eu la chance de m’entraîner avec lui, il a partagé beaucoup de choses avec moi, notamment sur des tas de petits détails qui sont susceptibles de m’aider dans un match de basket. Pour beaucoup, ça a été le fait de pouvoir jouer contre lui, qu’il défende sur toi. Même s’il n’est pas à fond, tu comprends des choses que tu ne peux voir qu’en jouant contre des vétérans comme lui ».

Mais c’est surtout sa collaboration avec Gregg Popovich qui a fait de lui l’homme et le joueur qu’il est devenu aujourd’hui. L’Autrichien a ainsi eu des mots forts pour évoquer sa relation avec le technicien des Spurs, à qui il doit beaucoup, même s’il y a forcément eu des moments de tension.

« Tu ne passes pas cinq ans à San Antonio sans que Pop ne te gueule dessus. Mais j’ai vraiment apprécié Pop’. Au fil des années, mon rôle s’est accentué, j’ai gagné en responsabilités. J’ai aussi eu plus de libertés sur le terrain, à pouvoir créer pour moi, ce qui m’a donné l’impression de vraiment progresser dans mon jeu. Mais plus que tout, j’ai aimé le côtoyer en dehors du terrain. C’est un super gars, très investi, qui n’enseigne pas seulement à ses joueurs le côté basket, mais aussi sur le monde dans lequel on vit, toute sorte de choses, bonnes ou mauvaises, qui se passent dans le monde. Et c’est juste un super gars, avec qui on peut échanger, que ce soit sur des sujets sérieux ou juste pour parler. Il pousse aussi tout le monde dans l’équipe pour forger cet esprit de camaraderie ».

Il y a toujours du positif et du négatif dans chaque situation, et l’enchaînement de saisons difficiles n’a pas toujours été simple à gérer pour Jakob Poeltl. Son retour à Toronto dans une équipe un peu plus compétitive a donc été vécu comme un soulagement sur ce point.

« J’étais au courant des rumeurs, du fait qu’il y avait des conversations avec les Raptors et peut-être quelques autres équipes. Mais je n’ai pas su que le trade allait se faire avant les autres. Quand j’ai été mis au parfum, j’étais enthousiaste à l’idée de revenir. Je trouvais qu’il y avait un bon groupe sur lequel on pouvait construire et je pensais pouvoir apporter de la valeur ajoutée à cette équipe. Et pour l’instant, ça a très bien marché ».