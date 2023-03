Course au MVP : Joel Embiid dépasse Nikola Jokic chez les bookmakers

Si Luka Doncic était le favori des bookmakers pour le trophée de MVP en début de saison régulière, il a assez vite été dépassé par Jayson Tatum, avant que Nikola Jokic ne prenne la tête de la course en janvier.

Avec ses Nuggets en tête de la conférence Ouest, et ses « triple-double », le pivot serbe semblait filer vers un troisième titre consécutif. Sauf que ça va moins bien à Denver depuis le All-Star Break. Meilleure attaque et 10e meilleure défense avant la pause, la troupe de Mike Malone est tombée à la 10e place en attaque et surtout à la 21e place en défense sur les 11 matchs disputés depuis. Conséquence : 6 victoires pour 5 défaites sur la période.

Ça aurait même pu être pire car, entre la victoire miraculeuse face aux Clippers et celle controversée contre les Raptors, le bilan pourrait être beaucoup moins flatteur.

Un sprint à trois ?

Est-ce, comme l’explique DeMarcus Cousins, un relâchement naturel après le All-Star Break d’une équipe qui caracole en tête de sa conférence, avec suffisamment de marge sur ses poursuivants pour ne plus se sentir sous pression ? Ou quelque chose de plus inquiétant ? Réponse dans les prochaines semaines, et surtout en playoffs.

En tout cas, cette baisse de régime se ressent à Las Vegas puisque chez Caesars Sportsbook, 85% des paris la semaine dernière, et 79% de l’argent misé, l’ont été sur Joel Embiid pour le titre de MVP !

En conséquence, les bookmakers se sont adaptés et c’est désormais le Camerounais qui est globalement favori pour décrocher le trophée Michael Jordan, même s’il reste à égalité avec Nikola Jokic chez certains. Chez PointsBet par exemple, la cote de Joel Embiid est de 1.87 alors que celle de Nikola Jokic est tombée à 2.60.

« L’argent dicte les cotes, et les clients parient sur Embiid », explique ainsi Kevin Lawler, responsable des transactions pour PoinstBet. « Le temps nous dira s’ils ont raison. »

Quant à Giannis Antetokounmpo, il se rapproche également avec une cote à 4.00, de quoi faire de cette course au MVP une vraie course à trois, finalement beaucoup plus indécise que prévu.