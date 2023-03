Un contre de la gagne signé Josh Okogie

Son geste n’était pas sans risque. Lorsqu’il a vu Paolo Banchero s’élever à un bon mètre derrière la ligne à 3-points, Josh Okogie en a fait de même et est parvenu à contrer le tir du joueur du Magic. Ce dernier, alors que son équipe était menée de 3-points, cherchait à envoyer tout le monde en prolongation au buzzer.

Mais son adversaire des Suns, dont l’équipe restait sur trois revers de suite, en a décidé autrement, avec un geste dont la propreté n’est pas contestable. Commettre une faute sur le tir, c’était pourtant risquer de voir le rookie égaliser en convertissant trois lancers-francs.

L’idée de faire faute avant le déclenchement du tir, pour concéder deux lancers mais garder un point d’avance, avait d’ailleurs été envisagée. Josh Okogie a finalement pris ses responsabilités. « On ne voulait pas leur donner l’occasion de tirer, mais ils l’ont fait rapidement. Une fois que le chrono commence à s’écouler et qu’ils sont face au panier, on ne veut pas prendre de risque. Et donc, être capable de faire un tel geste à la fin, c’est énorme pour nous« , salue Monty Williams.

Ce dernier, qui souligne également l’impact défensif de Torrey Craig dans ce match, considère que son joueur, titulaire bien installé depuis un mois, « est l’un des rares arrières de la ligue à pouvoir sauter assez vite et assez haut pour contrer des ‘jumpshots’ ».

Un contre déjà énorme à Houston

Il en veut pour preuve une séquence marquante en décembre à Houston, évoquée par Chris Paul juste avant lui, où Josh Okogie avait contré avec autorité un « step-back » à 3-points de Jalen Green avant d’aller dunker sur Tari Eason dans la foulée.

« Ce contre à Houston, c’était quelque chose. Parce qu’il a non seulement contré mais il est allé dunker sur le gars. Tout peut arriver (sur ce genre d’action), mais on a confiance en lui. Il a construit cette confiance en faisant ces gestes dans ce genre de situations. Josh fait des trucs que je n’ai jamais vus jusqu’ici », témoigne « CP3 ».

Auteur du geste décisif, et de 15 points (4/14 aux tirs dont 2/10 de loin), 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 3 contres au total, Josh Okogie rapporte qu’à la pause, Monty Williams leur a dit qu’ils encaissaient trop de points en transition. « On a essayé de les contenir et de les faire jouer sur demi-terrain, de sécuriser le rebond… On a géré lorsqu’il le fallait », estime l’arrière, qui met un point d’honneur à défendre fort.

« C’est ce que je fais depuis mon arrivée dans la ligue. Ce n’est pas nouveau pour moi. J’aime le défi, l’opportunité d’aller sur le terrain et de défendre Stephen Curry, Giannis (Antetokounmpo), Banchero, Franz Wagner. C’est sympa et je suis toujours prêt à relever le défi », termine l’ancien joueur des Wolves.