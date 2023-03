March Madness 2023 | Arizona (#2) et Virginia (#4) prennent la porte dès le premier tour !

La « folie de mars » est déjà bien au rendez-vous ! Après un « First Four » intéressant en début de semaine, les choses sérieuses débutaient à partir d’hier après-midi, puis en continu jusqu’à tard cette nuit, avec la première salve de matchs du premier tour.

Et comme chaque saison, des « upsets » majeurs sont venus d’entrée bouleverser les « brackets », comme l’an passé quand l’improbable Saint Peter’s (#15) envoyait Kentucky (#2) en vacances dès le premier tour. Hier, les premières victimes des « Petits Poucet » dans le tournoi ont été Virginia, tête de série #4 éliminée par Furman, tête de série #13, et Arizona, tête de série #2 éliminée par Princeton, tête de série #15 !

La séquence la plus folle et la plus représentative de ce qu’est la « folie de mars » était assurément cette fin de match absolument lunaire entre les Cavaliers et les Paladins, quand Kihei Clark, le meneur de Virginia, lançait une tentative de passe désespérée pour se défaire d’une prise à deux dans sa moitié de terrain… alors que son équipe menait de 2 points et qu’elle avait encore un temps mort (67-65) !

La passe était alors interceptée par Garrett Hien de Furman, qui transmettait le cuir à son coéquipier JP Pegues, l’auteur du tir primé qui redonnait l’avantage aux Knights, à deux secondes de la fin.

Un effondrement terrible, alors qu’ils menaient encore de 4 points à 19 secondes de la fin, avec la possession en leur faveur ! Et comme en 2018, quand en tant que tête de série #1 ils perdaient contre une tête de série #16, les Cavaliers sont ainsi une nouvelle fois du mauvais côté de l’upset…

« C’est un moment exceptionnel » appréciait après l’exploit le coach de Furman, Bob Richey. « Quelle journée pour nous. »

Les Knights se frotteront maintenant à San Diego State (#5) au deuxième tour, dans la région South.

Une victoire au symbole fort pour Princeton (#15)

Plus surprenant encore : la défaite d’Arizona (55-59), tête de série #2 après avoir remporté la saison régulière puis le tournoi de la Big-12. En tête de 12 points à 9 minutes de la fin du match, les Wildcats se sont complètement écroulés face à cette escouade de Princeton décomplexée, qui sortait les barbelés au meilleur moment en bouclant notamment la rencontre sur un 9-0 !

« On doit se servir de cette défaite pour apprendre de nos erreurs, comprendre la valeur d’une avance de 10 ou 12 points avec dix minutes à jouer » lançait un Tommy Lloyd logiquement amer après la rencontre. « On doit mieux apprendre à appuyer sur l’accélérateur dans ces situations, à ne pas laisser l’équipe adverse revenir dans le match, puis espérer quand elle a une chance de gagner. C’est ce qu’il s’est passé, très simplement. »

https://www.youtube.com/watch?v=UWpOx2MYEuE

À noter que Princeton joue son premier tour à Sacramento, là où l’illustre ancien coach du programme Pete Carril, décédé cet été, passait 15 ans en qualité d’assistant dans le staff des Kings. Une victoire symbolique forte, donc.

« Il serait très fier de ce groupe » assurait Mitch Henderson, le coach des Tigers, ancien meneur de jeu du programme à la fin des années 90, sous les ordres du mythique Carril. « Il aurait voulu que l’attention soit portée sur les joueurs et seulement sur les joueurs ce soir, qui sont allés chercher cette victoire. »

Au deuxième tour, Furman défiera Missouri (#7), dans la région South.

Maryland (#8) survit au piège West Virginia (#9)

Parmi les plus équilibrées du premier tour sur le papier, cette belle affiche entre les Terrapins et les Mountaineers a tenu toutes ses promesses, avec de nombreux rebondissements qui rythmaient le match.

Notamment d’entrée de jeu, quand Maryland démarrait particulièrement mal le match : 16-4 pour West Virginia après 10 minutes jouées ! Mais sans paniquer, les hommes de Kevin Willard rattrapaient leur retard, rejoignaient même les vestiaires avec une courte avance au score (32-30).

Une bonne entame de deuxième période de la troupe de Bobby Huggins, portée notamment par un super Kedrian Johnson (27 points), mettait une nouvelle en fois en danger les Terrapins (51-43 à dix minutes de la fin). Mais là encore, les coéquipiers d’un très bon Julian Reese (17 points, 9 rebonds et 3 passes) ne pliaient pas et s’en allaient même arracher la victoire au forceps, dans les derniers instants.

« On a montré notre force de caractère » livrait Hakim Hart, auteur de 15 points dans la victoire, au sujet de la résilience des Terrapins, malgré plusieurs passages à vide. « On se bat toujours jusqu’au bout. »

Au second tour, Maryland a désormais très fort à faire : défier la tête de série #1 de la région South, Alabama.

Rien à signaler pour les têtes de série #1

À l’exception de Purdue, qui joue aujourd’hui dans la région East, les trois autres têtes de série #1 du tournoi ont joué hier, et ont gagné relativement tranquillement.

Alabama de 21 points (96-75) dans la région South contre Texas A&M Corpus Christi alors que Brandon Miller n’a pas marqué le moindre point, Houston de 11 points (63-52) dans la région Midwest contre Northern Kentucky, et enfin le tenant du titre Kansas, de 28 points (96-68) dans la région West contre Howard.

Principaux favoris pour les titres, les « Goliath » du tournoi attendent donc d’être inquiétés…