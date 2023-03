March Madness 2023 | Ticket tranquillement validé pour Arizona State March Madness 2023 | En tête de 27 points à la mi-temps et vainqueurs de 25 points au final, les Sun Devils n’ont laissé aucune chance à Nevada dans cette quatrième et dernière rencontre du « First Four », et rejoignent ainsi la région West du « bracket », avec une tête de série #11.