March Madness 2023 | Ça passe pour Pittsburgh au « First Four »

La « March Madness » débutait officiellement mardi avec la première étape habituelle du tournoi : le « First Four », ce tour de barrages dont l’enjeu est de déterminer les quatre dernières des 64 équipes qualifiées pour la salve de premiers tours, qui démarrent à partir de demain aux quatre coins du pays.

La plus intéressante des deux affiches au programme cette nuit, ce Pittsburgh – Mississippi State a offert un match passionnant, conclu comme très souvent dans le tournoi NCAA dans les ultimes secondes.

Après un âpre combat de 40 minutes entre les deux formations, le dénouement a tourné en la faveur des Panthers, qui grâce à un tir à mi-distance de leur finisseur habituel durant la saison régulière Jamarius Burton à dix secondes de la fin du match stoppaient un 7-0 de leurs adversaires, et s’adjugeaient la victoire quelques secondes plus tard, après un « game-winner » manqué de Shakeel Moore, le meneur des Bulldogs (60-59).

« Quand la balle était dans mes mains dans les dernières secondes, je me suis dit que c’était mon moment » déclarait ainsi après coup Jamarius Burton, sauveur des siens alors qu’il n’avait marqué que 4 petits points avant ce tir décisif. « Je suis allé sur un spot qui me plaisait, et j’ai armé mon tir avec la plus grande confiance. »

Piétinés au rebond, avec un différentiel de +21 en faveur de Mississippi State (49 à 28), et notamment +12 au rebond offensif (18 à 6), les Panthers ont su faire le dos rond en compensant avec une bonne adresse derrière l’arc et une défense solide dans la peinture. Jusqu’à porter le coup de grâce par le biais de Burton.

« Nous avons fait preuve de résilience » appréciait alors Jeff Capel, le coach de Pittsburgh. « On a joué notre jeu, déployé notre identité habituelle. Ce n’était pas beau par moments, mais le résultat l’est. Nous sommes très dictés d’aller à Greensboro. »

Avec ce succès, leur premier dans une « March Madness » depuis 2014, les Panthers valident effectivement leur ticket pour le premier tour. Ce sera vendredi, avec une tête de série #11 dans la région Midwest à Greensboro (Caroline du Nord), contre Iowa State tête de série #6.

À noter que l’autre affiche de la nuit a vu Texas A&M Corpus Christian s’imposer, là aussi au terme d’un « money-time » haletant, face à Southeast Missouri State (75-71). Les Islanders sont donc eux aussi qualifiés pour le premier tour, aux allures de cadeau empoisonné : une tête de série #16 dans la région South, contre… Alabama tête de série #1…

Cette nuit se tiendront les deux derniers matchs du « First Four » : Nevada contre Arizona State pour une tête de série #11 au premier tour dans la région West, et Fairleigh Dickinson contre Texas Southern pour une tête de série #16 au premier tour dans la région East.