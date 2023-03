Victor Oladipo fait les frais du retour des blessés de Miami

À l’exception de Bam Adebayo et Max Strus, qui feraient presque figure « d’Iron Men » dans cet effectif, tous les joueurs de Miami ont raté au moins dix matchs cette saison. Les absences plus ou moins longues de Jimmy Butler, Tyler Herro, Kyle Lowry, Gabe Vincent ou encore Duncan Robinson ne sont d’ailleurs pas étrangères aux résultats mitigés de la franchise floridienne (38 victoires – 33 défaites).

On pourrait également mentionner le nom de Victor Oladipo, réputé pour sa fragilité physique depuis quelques années et qui est apparu à 37 reprises (sur 71 possibles) avec le Heat jusqu’à présent (pour 10.3 points, 3.4 passes, 3.2 rebonds et 1.4 interception de moyenne).

Mais ce total pourrait ne pas évoluer énormément dans les prochaines semaines, car le soldat « Dipo » semble être sorti de la rotation d’Erik Spoelstra. C’est en tout cas ce que l’on a pu observer cette nuit, à l’occasion de cette réception des Grizzlies où le « combo guard » a hérité de son premier « DNP (pour Did Not Play) » de la saison.

« Le premier gars à qui j’ai parlé était Victor », confiait justement le coach de Miami, au moment d’évoquer ses rotations renforcées par les récents retours de Kyle Lowry, Duncan Robinson et Ömer Yurtseven. « Nous n’avons pas été dans cette situation depuis trois ou quatre mois. Mais j’avais toutes les intentions de le faire jouer dans le premier quart-temps. »

Rien n’est gravé dans le marbre

La situation dont parle Erik Spoelstra, c’est celle d’un groupe enfin au complet (ou quasiment, car Cody Zeller manquait encore à l’appel en raison de sa fracture du nez).

Contre Memphis, le Heat a effectivement pu se reposer sur une rotation de… dix joueurs (onze avec le « garbage time ») : Gabe Vincent, Tyler Herro, Jimmy Butler, Kevin Love et Bam Adebayo dans le cinq, avec Kyle Lowry, Caleb Martin, Max Strus, Duncan Robinson, Haywood Highsmith et Ömer Yurtseven en sortie de banc.

De quoi avoir une bonne indication sur les futures intentions tactiques d’Erik Spoelstra ?

« Je n’ai pas de réponse définitive à vous donner pour le moment, tout comme je n’en ai pas à donner à mon vestiaire ou à qui que ce soit d’autre », expliquait Spo en conférence de presse. « J’en ai parlé au shootaround, mais la manière dont se sont déroulées les choses [hier] soir ne ressemblent pas forcément à ce que j’avais en tête. »