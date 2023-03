Kyle Lowry remplaçant pour la première fois en 10 ans

26 janvier 2013. Kyle Lowry n’était plus sorti du banc pour démarrer un match NBA depuis cette date, alors qu’il évoluait à l’époque aux Raptors depuis peu. Sa série de 771 matchs de suite comme titulaire, incluant 94 rencontres de playoffs, a pris fin la nuit dernière avec le Heat.

Le meneur de jeu, qui n’avait plus joué depuis début février en raison de sa blessure au genou, a effectué son retour avec ce statut de remplaçant. Sur le parquet du Magic, il a effectué sa première entrée en jeu au milieu du premier quart-temps, en remplacement de Jimmy Butler.

Passer du premier cinq au second n’a pas l’air de le déranger. « À ce stade (de ma carrière), non. Je sais au fond de moi que je suis un titulaire, mais on doit trouver des solutions pour le moment. (Erik Spoelstra) et moi avons parlé. Il veut s’assurer que je suis en assez bonne santé pour ne pas avoir de rechute et devoir à nouveau changer le cinq et la rotation », rapporte le joueur de bientôt 37 ans.

La formule a été relativement concluante sur ce match puisque le meneur, en tout de même 36 minutes de jeu, a apporté 12 points (4/8 aux tirs dont 3/6 de loin), 4 passes, 2 rebonds et 2 interceptions. Gros bémol : son -17 au score lorsqu’il était en jeu et ses trois ballons perdus, dont deux qui lui ont été attribués en prolongation sur des transmissions vers Bam Adebayo.

Il ne devait pas jouer autant

Le faire jouer autant n’était, dans tous les cas, « certainement pas » dans les plans d’Erik Spoelstra. Mais celui-ci a dû s’adapter entre Tyler Herro victime d’une intoxication alimentaire et un Cody Zeller rapidement sorti sur blessure (nez cassé).

« Il est revenu et il m’a semblé en forme. Il a retrouvé son rythme. Mais on doit gagner. Avec ou sans lui, on est censés gagner. On est en train de se battre pour notre vie en ce moment. Je suis content que mon gars soit de retour, je crois que tout le monde l’est. Maintenant, on doit le faire revenir (à son niveau ?) et gagner », affiche Jimmy Butler (38 points), dont l’équipe prend du retard sur les Nets et les Knicks pour espérer se qualifier sans passer par le « play-in ».

À voir si ce retour va permettre au Heat d’enchaîner les victoires. Une chose est sûre, le champion NBA avec les Raptors en 2019, frustré de n’avoir pu soutenir ses partenaires sur le terrain ces derniers temps, a faim. « La chose que l’on veut est gagner des matches et être compétitif. Je crois toujours en notre équipe et en ce qu’on fait », affiche le vétéran en regrettant toutefois le manque de régularité de son équipe : « On en gagne deux, on en perd deux, on en gagne un, on en perd un, c’est dur… »