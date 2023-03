Kevin Porter Jr, le projet de Stephen Silas

Après avoir battu les Celtics lundi soir, les Rockets continuent de prendre du plaisir dans cette fin de saison en roue libre. Cette fois, ce sont les Lakers qui sont tombés au Toyota Center (114-110). Des jeunes Rockets qui ont bien profité de l’absence d’Anthony Davis pour régner dans la peinture adverse, même s’ils se sont fait peur en fin de match avec une réaction d’orgueil tardive de Los Angeles.

« Nous nous sommes sentis un peu à l’aise » a regretté Kevin Porter Jr. « Notre jeunesse s’est vu à ce moment-là. Nous en tirerons la leçon. Nous devons rester concentrés jusqu’à la dernière minute ».

Auteur de 14 points et 13 passes face aux Celtics, Kevin Porter Jr s’est encore fait plaisir face aux Lakers. Meilleur marqueur du match, il a montré la voie aux siens avec 27 points, 9 rebonds et 6 passes, à un très bon 11/16 au tir.

« Il a été excellent » a reconnu Stephen Silas, son coach. « Dès le début, il a été agressif en attaquant le cercle, il jouait pour ses coéquipiers. La pression exercée par la défense adverse ne l’a pas du tout gêné ».

« Les gars que nous avons dans ce vestiaire ont beaucoup de talent. Nous avons juste besoin d’expérience »

À l’image d’Alperen Sengun, il a donné le ton dès le premier quart-temps en y compilant 12 points et 2 passes décisives, profitant de l’absence de dissuasion dans la peinture de Los Angeles.

« Je crois toujours en cette équipe » répétait Kevin Porter Jr après ce deuxième succès consécutif. « Je croirai toujours en cette équipe. Les gars que nous avons dans ce vestiaire ont beaucoup de talent. Nous avons juste besoin d’expérience. Nous allons continuer à nous améliorer ».

Deux victoires qui font forcément du bien pour le meneur de jeu et son équipe, qui en profitent pour laisser le bonnet d’âne de la saison aux Pistons. Surtout, Kevin Porter Jr. semble moins gourmand et plus altruiste depuis son retour au jeu, début mars. Le fruit de son travail au long cours avec Stephen Silas ?

« C’est l’un des gars avec qui je parle le plus » avoue le coach. « Je passe beaucoup de temps avec lui en tête à tête. Nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons eu des désaccords. Il y a eu des moments où nous nous sommes rapprochés. C’est comme toutes les relations, sur un terrain de basket ou en dehors. C’est un travail en cours ».