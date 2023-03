Sans Anthony Davis, les Lakers se font piéger à Houston

Rencontre charnière entre Houston et Los Angeles en terres texanes car, en cas de victoire, les Lakers avaient la possibilité de posséder un bilan équilibré et de prendre place dans le Top 8 de l’Ouest, si Dallas venait à s’incliner dans le même temps à San Antonio (ce qui n’a finalement pas été le cas).

Problème : comme il s’agissait d’un « back-to-back », Anthony Davis ne jouait pas ce match et, sans lui, cette équipe affiche bien évidemment un tout autre visage, notamment sur le plan défensif. Cela s’est d’ailleurs observé cette nuit, puisque les Rockets ont fait la loi dans la peinture pour se diriger vers un succès amplement mérité face aux « Purple & Gold » (114-110).

Guidés par Kevin Porter Jr. (27 points, 9 rebonds, 6 passes), les Texans ont mené toute la partie, sans jamais être inquiétés, et ils s’offrent une nouvelle victoire de prestige, après celle décrochée lundi soir face aux Celtics. Quant aux Californiens, menés par Austin Reaves (24 points, 7 passes), ils laissent filer une belle occasion de grimper au classement contre un adversaire à leur portée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Los Angeles se déchire en beauté. Le « back-to-back » ne peut (et ne doit) pas tout justifier car, même dans ces conditions et sans Anthony Davis, les Lakers se doivent de montrer un visage conquérant quand ils affrontent la pire équipe de la conférence Ouest. Cela n’a donc pas été le cas cette nuit et la prestation proposée par les hommes de Darvin Ham fut pour le moins désolante, entre manque de sérieux et d’énergie, incapacité à faire le poids en défense et dans la raquette, ou irrégularité chronique au shoot. Une aubaine pour les Rockets, collectivement rôdés et solides mentalement, pour ne pas s’effondrer quand la pression montait.

— Sans Anthony Davis, Houston remporte la bataille intérieure. Avec les seuls Jarred Vanderbilt et Wenyen Gabriel comme intérieurs de métier en tenue, les Lakers s’attendaient à souffrir dans la raquette devant Alperen Sengun et consorts. Cela s’est justement confirmé tout au long de cette partie, puisque les hommes de Stephen Silas ont largement dominé dans la peinture (78 points à 46 !), profitant du manque de dissuasion intérieure de Los Angeles pour accumuler les paniers près du cercle. En ce sens, le 8/29 à 3-points de Houston n’a donc guère été problématique.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Porter Jr. Seul un saignement, provoqué par une coupure à la tête, aura ralenti le meneur des Rockets cette nuit. En dehors de ça, celui-ci s’est effectivement montré intouchable sur le plan offensif : 11/17 au shoot, dont 2/5 à 3-points, et 3/4 aux lancers. Très juste en attaque, ce qui est loin d’être toujours le cas, « KPJ » a été le moteur de la franchise texane pendant toute la soirée, prenant régulièrement le dessus sur ses vis-à-vis, en vitesse, pour attaquer le cercle et opérer depuis la peinture.

✅ Austin Reaves. En sortie de banc, le Sixième homme des Lakers ne s’est pas manqué, en dehors de son vilain 1/7 à 3-points. Au scoring ou à la création, Reaves a ainsi été l’attaquant le plus dangereux des Californiens cette nuit, confirmant sa belle forme du moment : quasiment 16 points et 5 passes de moyenne depuis le All-Star Break. Un apport non négligeable pour compenser les difficultés de D’Angelo Russell et de Malik Beasley dans le cinq, ou de Dennis Schröder et de Lonnie Walker IV en rotation.

⛔ L’adresse à 3-points. Entre le 8/29 des Rockets (28%) et le 11/44 des Lakers (25%), il ne valait mieux pas être un shooteur cette nuit, car les ratés se sont multipliés (en particulier pour D’Angelo Russell, Malik Beasley, Austin Reaves et Jabari Smith Jr.). Obligeant du même coup chaque équipe à se rendre sur la ligne des lancers-francs ou se rapprocher du cercle pour alimenter son compteur points. Avec plus ou moins de réussite…

⛔ Dennis Schröder. C’était déjà très poussif —pour ne pas dire mauvais— la nuit dernière et, cette fois-ci, difficile de ne pas souligner la prestation de l’Allemand face à son ancienne équipe. Certes auteur de 16 points en sortie de banc, grâce à son 10/12 aux lancers-francs, Schröder (3/10 au shoot) a ainsi constamment semblé à contre-courant de ses coéquipiers dans cette partie, offensivement parlant. À se demander pourquoi Darvin Ham n’a pas voulu tenter l’option Max Christie, afin de laisser Austin Reaves diriger seul (et plus proprement) l’attaque des Lakers derrière D’Angelo Russell.

LA SUITE

Houston (17-52) : réception de New Orleans, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).

Los Angeles (34-36) : réception de Dallas, dans la nuit de vendredi à samedi (03h00).