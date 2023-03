Stephen Curry, un récital inachevé

« Ce que je ressens aujourd’hui n’est pas ce que j’imaginais ressentir à 35 ans. Ce chiffre semble fou, mais dans ma tête, j’ai l’impression qu’il me reste beaucoup de choses à faire ». Comme par exemple, atteindre la barre des 50 points au lendemain de son anniversaire. C’est l’exploit réalisé par Stephen Curry face aux Clippers. Un exploit pour rien puisque les Warriors se sont inclinés pour la 9e fois de suite à l’extérieur. Si on parle d’exploit, c’est parce que Stephen Curry égale Wilt Chamberlain pour le plus grand nombre de matches à 50 points et plus pour un trentenaire. Les deux ont atteint cette barre à 7 reprises. Michael Jordan s’était arrêté à 6.

« Vous me connaissez… C’est bien de bien jouer, de bien shooter. C’est ce que je m’attends à faire tous les soirs » tempère Stephen Curry. « Peu importe les stats à la fin du match, c’est frustrant de ne pas pouvoir se surpasser et de ne pas trouver le moyen de gagner, surtout quand on sait ce que l’on réalise cette saison à l’extérieur. Notre boulot consiste donc à continuer à jouer, à tenir tête aux adversaires et à essayer de trouver une solution. »

La solution vient peut-être de ses coéquipiers, et Steve Kerr pointe du doigt la grosse défaillance dans la raquette avec 16 rebonds offensifs des Clippers. « Vu notre effectif actuel, avec des absents, nous sommes vulnérables sous les panneaux » rappelle le coach. « Je pense que les Clippers ont disputé un grand match. Steph a été sublime. C’était incroyable de le voir jouer ce soir. C’était un très grand match. Nous avons manqué de justesse. »

À 35 ans, il s’améliore encore

Draymond Green s’en veut d’avoir gâché une telle performance. C’est la deuxième fois cette saison que Stephen Curry atteint la barre des 50 points et à chaque fois, les Warriors ont perdu. « Ça craint… On se demande ce que l’on aurait pu faire de plus pour aider. Quand vous avez un gars qui est déchaîné comme ça, il faut trouver des moyens d’en tirer profit et nous ne l’avons pas fait ce soir ».

Côté Clippers, Tyronn Lue connaît évidemment très bien l’animal. Il en a fait des cauchemars lors des Finals NBA, comme assistant ou coach à Cleveland, et il est réellement impressionné par le niveau de jeu du quadruple champion NBA, notamment par sa capacité à faire évoluer son jeu.

« Si vous bossez et que vous êtes un très grand joueur, vous allez vous améliorer… Je sais qu’on donne beaucoup de crédit à Steph pour avoir changé le basket par son tir à 3-points, mais ce qui est sous-estimé, c’est sa manière de finir dans la raquette, avec ses floaters, main gauche, main droite, et c’est un joueur complet. »

En revanche, Tyronn Lue n’est pas si impressionné que ça de voir Stephen Curry planter 50 points à 35 ans. « Quand vous bossez comme il l’a fait au fil des années, en prenant soin de son corps, vous ne pouvez que vous améliorer » estime le coach des Clippers. « À 35 ans, au niveau élevé auquel il joue, beaucoup de gars le font de nos jours. À l’époque où je jouais, ce n’était pas le cas. Je trouve ça formidable, l’aspect médical, la science et tout le reste, le fait de s’assurer que l’on fait le nécessaire pour les joueurs et tout ce que l’on fait pour leur corps afin d’essayer de les préserver. On voit que les joueurs jouent à un niveau plus élevé à un âge plus avancé ».