Moses Brown vers un rebond à Brooklyn ?

Passé par les Knicks le temps de quelques jours, sans même fouler le parquet, après avoir commencé la saison aux Clippers, Moses Brown pourrait bien désormais rebondir du côté des Nets.

D’après les informations de The Athletic, le joueur et la franchise discutent actuellement autour d’un contrat.

Est-ce à dire que Brooklyn n’est pas satisfait de Nerlens Noel et va s’en séparer ? L’ancien pivot des Knicks et des Pistons est arrivé récemment à Brooklyn, via un contrat de dix jours, son coach était en phase de test avec lui et son apport a été très discret. Nerlens Noel a en effet seulement joué 42 minutes en trois matches, pour trois points marqués et neuf rebonds pris.

Moses Brown, qui depuis deux saisons ne confirme pas sa bonne année à Oklahoma City en 2020/2021, sera-t-il capable d’en profiter ? Début janvier, il avait montré des choses intéressantes avec les Clippers.

The Brooklyn Nets are progressing on a deal to sign center Moses Brown, sources tell @TheAthletic @Stadium. Brown averaged over four points and four rebounds in just eight minutes per game for the Clippers this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2023