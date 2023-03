Jacque Vaughn en phase de test avec Nerlens Noel

Passe mal ajustée vers Seth Curry qui termine en tribune, mauvaise communication sur un « pick-and-roll », après lequel Brook Lopez se retrouve tout seul sous le cercle… Sur le parquet des Bucks cette nuit, Nerlens Noel a connu un début de match très compliqué.

En l’absence de Nic Claxton (pouce), ainsi que de plusieurs titulaires comme Spencer Dinwiddie et Cam Johnson, le nouveau pivot des Nets a récupéré une place dans le cinq majeur. En 18 minutes, il a eu le temps de produire 6 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre.

S’il n’a pas marqué (0/3) et a perdu 2 ballons, il a été le seul membre du cinq des Nets à finir avec un +/- positif à +2, tandis que les autres, qui n’ont pas joué… les trois derniers quart-temps, ont fini à -14 ou pire. « Il a montré un peu de tout. Il continue de se remettre en forme », décrit brièvement Jacque Vaughn, qui a notamment apprécié une faute offensive générée par son pivot. « C’est ce qu’on veut voir de sa part. »

Le technicien ajoute : « Il va continuer à apprendre nos principes défensifs, passer d’une défense à l’autre. Il faut s’adapter en permanence. C’est ce défi qui l’attend. » Un défi à ne pas rater pour le joueur de 28 ans qui n’est titulaire que d’un contrat de dix jours, déjà sur le point de s’achever.

Sûr de lui

« Je ne regarde pas vraiment les jours de contrat. Je viens ici et je joue, je me prépare et tout le reste se fait tout seul. Je suis un vétéran de 10 ans dans cette ligue, donc je ne regarde pas vraiment les petites choses comme ça. Je me contente de regarder la situation dans son ensemble : ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi à ce poste de pivot remplaçant pour les aider à gagner, et je suis prêt à relever ce défi et à saisir cette opportunité », affiche l’ex-joueur des Pistons au New York Post.

Sûr de lui, l’ancien espoir des Sixers a ainsi grillé la priorité à Day’Ron Sharpe, titularisé à deux reprises cette saison lorsque Nic Claxton n’était pas là. Nerlens Noel, auteur de 2 points et 3 rebonds pour sa première sortie avec les Nets face aux Rockets, semble donc avoir de la place pour s’imposer comme deuxième pivot.

« La capacité de Noel à jouer à proximité du cercle, à poser des écrans et à mettre de la pression dans la raquette est énorme pour nous. Il a un bon QI en matière d’écrans et pour sortir de ces situations. Je suis curieux de voir si on peut l’utiliser comme relais après l’écran et s’il peut l’écarter pour trouver des shooteurs. J’essaie encore de savoir où il en est et combien de minutes il peut jouer », décrit un Jacque Vaughn en pleine expérimentation.