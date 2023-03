Les Clippers résistent à un exceptionnel Stephen Curry (50 points)

Dans cette rencontre entre deux formations à égalité au classement (36-33), le premier quart-temps est sans rythme des deux côtés. Si Stephen Curry est plutôt en jambes, ce n’est pas le cas de ses coéquipiers. Côté Clippers, un bon Nicolas Batum et un très bon Kawhi Leonard tirent leur épingle du jeu. Les hommes de Tyronn Lue mènent 28-23 à la fin du 1er quart-temps.

Les Warriors débutent fort le second quart-temps avec une très bonne adresse à 3-points, et en profitent pour passer devant au score (36-32). Mais voilà, dès le retour de Kawhi Leonard sur le parquet, les Clippers récupèrent le momentum. La défense se resserre, et les paniers viennent plus facilement (54-46). Juste avant la mi-temps, Marcus Morris est expulsé suite à un mauvais geste sur Draymond Green. Les Clippers rentrent aux vestiaires avec 3 points d’avance (61-58).

Golden State démarre le 3e quart-temps par un 10-3, et reprend les devants (68-64). Et comme d’habitude, les Clippers répondent derrière. Sur un tir à 3-points, Eric Gordon donne 7 points d’avance aux Clippers (77-70). Malgré les 21 points de Steph Curry dans le seul troisième quart-temps, les Warriors accusent 6 points de retard à la fin de celui-ci (99-93).

Les Clippers rentrent très bien dans le 4e quart-temps, et prennent 12 points d’avance sur un tir à 3-points de Nicolas Batum (109-97). Steph Curry prend complètement feu, et ramène les siens à 7 points (118-111). C’est trop tard, et sur un panier à 3-points, Paul George tue les espoirs des Warriors. Les Clippers s’imposent 134-126.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les 50 points de Steph Curry. Comme disent les Américains, cela fait partie de ces soirées où shooter, c’est comme jeter un caillou dans l’océan. Le meneur des Warriors a été phénoménal, et même « sublime » pour reprendre l’adjectif de Steve Kerr. Le chef a régalé avec 50 points sur l’addition, à 20/28 au tir soit 71,4% dont 8/14 à 3-points (57,1%). Une performance immense qui n’a malheureusement pas empêché les Warriors de s’incliner une nouvelle fois à l’extérieur.

– Draymond Green suspendu face aux Hawks. À la suite d’une énième contestation auprès des arbitres, il a finalement écopé de sa 16e faute technique, qui lui pendait au nez depuis un moment. Conséquence, il manquera le prochain match de Golden State sur le parquet d’Atlanta. Une mauvaise nouvelle pour Steve Kerr quand on connait les difficultés des Warriors à l’extérieur.

– Golden State n’y arrive toujours pas… Neuvième revers de suite à l’extérieur des Warriors, toujours autant en difficultés loin de leurs bases. Ils n’ont gagné que 7 matches à l’extérieur cette saison !!! A l’inverse, rappelons qu’ils restent sur huit victoires de rang au Chase Center !

TOPS/FLOPS

✅ Kawhi Leonard. Sobre et efficace, il a une nouvelle fois régné en patron des deux côtés du terrain. Il termine avec 30 points à 10/19 au tir dont 43% à 3-points.

✅ Eric Gordon. Il a été précieux en mettant des paniers qui ont cassé la dynamique des Warriors. Il termine avec 16 points à 4/8 à 3-points.

✅ Ivica Zubac. C’est le facteur X du match car les Warriors n’avaient aucun profil à mettre sur lui défensivement. Résultat, il a réalisé un gros chantier dans le secteur intérieur avec 19 points et 16 rebonds.

✅ Terance Mann. Match solide de sa part en sortie de banc avec 17 points à 6/10 au tir ainsi que cette combativité à tout instant.

⛔️ Klay Thompson. Soirée compliqué pour l’autre « Splash Brother » avec un 6/16 au tir. Il faut dire que Paul George et Kawhi Leonard ne sont pas les plus mauvais défenseurs sur les extérieurs…

LA SUITE

Clippers (37-33) : réception du Magic samedi (20H).

Warriors (36-34) : déplacement chez les Hawks dans la nuit de vendredi à samedi (00H30).