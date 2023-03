Un nouveau coloris vert fluo pour la JT1

Jayson Tatum continue de dévoiler de nouveaux coloris de sa première chaussure signature, la JT1, dont la sortie est imminente. À Houston, le joueur des Celtics a porté une version inédite habillée de deux teintes de vert. Une façon de rendre hommage à sa franchise tout en restant original au regard des tons choisis.

On se rapproche en effet de ce vert fluo « Volt » pour habiller l’arrière de la chaussure, sur laquelle le « Jumpman » ressort en gris, ainsi que la semelle. L’empeigne en mesh ressort dans un vert plus classique.

Rendez-vous le 7 avril pour la sortie du premier coloris « Zoo » de la JT1.

http://imagn.com/setImages/492980/preview/20225539

http://imagn.com/setImages/492980/preview/20225540

http://imagn.com/setImages/492980/preview/20224581

(Via Nick DePaula)

—

Commande sur basket4ballers.com la LeBron XX Chosen One. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans un coloris Chosen One, surnom donné au King dès 2002, un an avant sa Draft, par le magazine Sports Illustrated. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.