OG Anunoby, le pompier de service des Raptors

La dernière fois qu’ils avaient joué les Nuggets, ça s’était soldé par une fin de match controversée avec des coups de sifflets des officiels, marquée par l’expulsion de Scottie Barnes et une défaite cruelle sur le fil (118-113).

Et, indirectement, d’une belle amende pour Fred VanVleet qui a copieusement critiqué l’arbitrage a posteriori...

En mission sur le double MVP

Cette nuit, OG Anunoby et les Raptors ont pris un malin plaisir à renvoyer l’ascenseur à la troupe du Colorado, en déplacement au Canada, et repartie avec une belle défaite dans les valises (125-110). Missionné sur Nikola Jokic, le double MVP en titre qui termine tout de même à 28 points, 8 rebonds et 7 passes, OG Anunoby a tenu son rang. Capable de répondre parfaitement au combat physique dans la prise de positions, l’ailier des Raptors a su « ralentir » Nikola Jokic, à défaut de le « contenir » véritablement.

« Vous avez vu ses jambes ? », se marre Mike Malone sur Sports Net. « Ça, plus sa taille… Ce gars est costaud ! »

Dans sa sixième saison à Toronto, OG Anunoby est clairement un cadre des Raptors, lui qui a connu la fantastique épopée jusqu’au titre en 2019 et qui tourne actuellement à 17 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Dans la même veine que sa saison passée. Voire de la précédente… et on comprend pourquoi la franchise a refusé toutes les offres extérieures en février dernier.

Ailier des plus robustes, OG Anunoby se décale de plus en plus vers l’intérieur à mesure que les équipes NBA jouent de plus en plus petit. Cette saison, Nick Nurse n’a ainsi pas hésité à lui faire jouer des pivots dominants en tête-à-tête, comme Jokic donc, mais aussi Anthony Davis ou encore Joel Embiid. Des duels dont il s’est très bien sorti.

« C’est un très bon défenseur », affirme Nick Nurse tout net. « Je ne sais pas trop si on parle de lui dans la course au titre de meilleur défenseur de la saison, mais je ne vois pas vraiment d’autres joueurs qui défendent sur autant de postes différents sur le terrain. Rien que sur la semaine passée, il a joué DeRozan, Beal, Jokic et Davis. C’est plutôt varié en qualités et en talents. Mais il s’en est très bien sorti à chaque fois. »

Un petit bijou de premier quart-temps

Auteur de 7 de ses 24 points dans les huit dernières minutes du match, dont un alley-oop suivi d’un 3-points pour remettre les Nuggets définitivement à distance (de -3 à -13) en milieu de dernier quart, OG Anunoby a su peser sur le match dans les moments clés. Et des deux côtés du terrain…

« Ça nous aide énormément », ajoute Fred VanVleet. « C’est énorme de pouvoir compter sur un gars qui peut défendre sur trois postes différents. Ça facilite les choses pour le plan de jeu. Il a fait du super boulot face à Jokic et ça change complètement la dynamique du match. C’est un luxe de l’avoir avec nous. »

Il faut dire que les Raptors se sont considérablement facilité la tâche en démarrant le match sur les chapeaux de roue. Sur un 49 à 30 dans le premier quart, soit le plus gros total de points inscrits par la franchise canadienne cette saison !

Frappant le premier, OG Anunoby a agressé Nikola Jokic défensivement dès l’entre-deux en allant le presser en tout terrain sur la transition, et en coupant systématiquement les angles de passe sur le jeu en demi-terrain. Pendant qu’il tenait Jokic à 4 points, 2 passes en premier quart, il apportait 10 points à 4/5 dans le feu d’artifice offensif des Raptors.

« Il n’a pas trop joué au poste bas [à la différence du match à Denver] », reconnaissait humblement OG Anunoby. « Mais il est très polyvalent, il peut tout faire. Il faut rester très attentif et garder les yeux grand ouverts tout le temps avec lui, et bien communiquer. Pour simplement être prêt à tout. »

Cette nuit, OG était prêt à bondir dans un match que son équipe voulait absolument remporter. Une victoire référence pour les Raptors qui ne sont toujours pas tirés d’affaire dans une conférence Est qui se tient en rangs serrés entre la 6e et la 12e place.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 44 34 49.2 37.1 76.7 1.0 3.4 4.3 2.3 2.3 1.3 1.6 0.7 14.9 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 17 35 49.7 36.4 82.5 1.1 3.9 4.9 1.6 2.4 1.7 1.6 1.1 14.5 Total 412 29 47.4 37.5 74.7 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.