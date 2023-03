Fred VanVleet prend sa grosse amende et… s’excuse

Rarement un joueur s’était autant emporté contre un arbitre et de manière aussi calme et précise. Après les défaites face aux Nuggets et aux Clippers, Fred VanVleet s’était lâché contre Ben Taylor, qui lui a sifflé trois de ses huit techniques cette saison, et coupable selon lui d’avoir pourri le dernier match des Raptors.

« J’ai trouvé que Ben Taylor avait été absolument horrible. On sait que la plupart des matchs, il y aura un ou deux des trois arbitres qui peuvent foutre le match en l’air ! Ça fait maintenant deux matchs de suite. À Denver, c’était déjà difficile, évidemment. Et (face aux Clippers), on a été compétitif, on s’est bien battu et en troisième quart, je prends une technique stupide qui change toute la dynamique du match, et qui a changé tout le rythme du match. »

Fred VanVleet plaide la sincérité

Sans surprise, la NBA l’a puni, et Fred VanVleet devra verser une amende de 30 000 dollars. Il s’y attendait, et 24 heures après son coup de gueule, il s’est excusé.

« Je m’exprimais au nom de beaucoup de gens, et il est évident que j’étais frustré et sensible », a déclaré Fred VanVleet aux journalistes de Toronto jeudi. « Mais il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose. J’espère qu’à l’avenir nous verrons des changements pour le meilleur, pour l’amélioration du jeu. Il y avait un peu d’émotion, c’était une défaite difficile, les choses ne se sont pas passées comme nous le voulions… »

Le meneur des Raptors ajoute qu’il est quelqu’un d’authentique et de cash, et qu’il faut s’attendre à ce qu’on vive d’autres moments comme celui-ci.

« On vit, on apprend et on va de l’avant. C’est sorti de manière sincère, en direct. Je n’aurais pas fait cela si j’avais eu l’impression d’avoir une autre solution. J’ai eu l’impression d’avoir épuisé mes solutions cette saison, à plusieurs reprises. Cela en fait partie, et je suis humain… On me reverra faire des erreurs en direct et faire des choses qui ne sont pas toujours parfaites. Ce n’est pas très professionnel de ma part, c’est dommage ».