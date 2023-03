Fred VanVleet se lâche sur l’arbitrage et sur un arbitre en particulier

Défaits cette nuit à Los Angeles face aux Clippers, avec un énorme dunk d’un de leurs anciens, Kawhi Leonard sur la truffe d’un autre ancien revenu au bercail, Jakob Poeltl, les Raptors l’ont mauvaise !

Après le revers cruel souffert à Denver (118-113) en toute fin de match, avec l’exclusion surprenante de Scottie Barnes, Toronto a du mal à avaler la pilule après un match marqué par plusieurs coups de sifflets pour le moins litigieux et controversés.

En l’occurrence, Fred VanVleet n’a pas retenu ses coups en conférence de presse d’après match. Ayant écopé d’une faute technique en troisième quart-temps, le meneur All-Star des Raps a dit ses quatre vérités à un officiel en particulier, quitte à s’exposer à une grosse amende qui ne manquera pas d’arriver…

« Je sais que je vais prendre une amende mais je m’en fiche. J’ai trouvé que Ben Taylor était absolument horrible [hier soir]. On sait que la plupart des matchs, il y aura un ou deux des trois arbitres qui peuvent foutre le match en l’air ! Ça fait maintenant deux matchs de suite. À Denver, c’était déjà difficile, évidemment. Et [hier soir], on a été compétitif, on s’est bien battu et en troisième quart, je prends une technique stupide qui change toute la dynamique du match, qui a changé tout le rythme du match. Je sais bien que la plupart des arbitres essayent vraiment de bien faire leur boulot. Il y en beaucoup d’entre eux que j’aime bien, qui bossent dur, qui sont plutôt justes et qui communiquent bien. Et puis, il y en a d’autres qui veulent juste jouer au con et qui foutent des matchs en l’air. Personne ne vient pour voir ce genre de spectacle ! Ils viennent pour voir les joueurs. Je pense qu’on perd un peu de l’ADN de notre ligue et c’est décevant. Vous pouvez aller vérifier : la plupart de mes fautes techniques sont arrivées quand Ben Taylor arbitrait. À un moment donné, en tant que joueur, je sens que c’est personnel et ce n’est jamais une bonne sensation. Ce n’est pas pour ça qu’on a perdu ce match, on a été dominé, mais ça rend clairement les choses plus difficiles à surmonter. »

Alors que la balance des lancers-francs a largement penché en leur défaveur (31 pour les Clippers contre 14), les Raptors ont aussi manqué d’adresse à l’image de Fred VanVleet (13 points à 4/12 aux tirs) et Scottie Barnes (6/21). En plein dans un « road trip » périlleux sur la côte Ouest, Toronto n’a pas besoin d’embûches supplémentaires.

Or, selon Fred VanVleet, certains officiels auraient tendance à entrer dans une logique de revanche personnelle.

« Il y a eu plusieurs moments cette saison où je pense que l’équipe a été un peu trop concernée par l’arbitrage, surtout après ce qui vient de nous arriver à Denver. Il y a eu plusieurs coups de sifflet avec lesquels on n’était pas d’accord. Mais si je dis à mes coéquipiers : ‘Allez les gars, continuons à jouer malgré ces conneries’ et que ça me vaut une faute technique, c’est un peu dingue ! Je sais bien qu’il y a une ligne à ne pas dépasser, je le comprends. Mais ce sentiment de puissance qu’on peut voir cette année de la part de certains arbitres, ça commence à dégénérer. Je vais prendre une amende pour en avoir parlé mais cette situation devient totalement ridicule ! »