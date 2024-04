Un changement de mentalité chez les Sixers

Depuis la mi-janvier, les Sixers ressemblent au Celtics de l’an dernier, une formation qui monte en puissance et engrange les victoires à un rythme impressionnant. Après avoir gobé 14 succès en 17 matchs en l’espace d’un mois, les coéquipiers de Joel Embiid sont repartis de plus belle depuis leur succès acquis à Milwaukee il y a dix jours.

Parmi les faits marquants de ces dernières semaines, Georges Niang a toutefois cité une défaite, à domicile face au Heat le 27 février dernier (99-101), comme l’un des possibles tournants de cette fin de saison.

Toute l’équipe est à la page

Auteurs d’une piètre prestation ce soir là, les joueurs avaient été rappelés à l’ordre par leur coach, sur la nécessité de ne pas regretter ce qui avait tout d’une année particulière pour les Sixers, qui n’ont jamais semblé autant en mesure d’aller au bout sur ces dernières années.

« Je pense que cela a clairement frappé les gars dans la tête ou dans le cœur ou peut-être les deux », a déclaré Georges Niang. « Le genre de situation où vous vous retrouvez à vous dire : ‘Très bien, nous allons nous impliquer les uns envers les autres et tirer le meilleur parti de cette situation, afin de pouvoir aller chercher un titre’ ».

Deux jours plus tard, à Miami, ils avaient rectifié le tir avec la manière en s’imposant 119-96. La tournure positive des événements pour Philadelphie a ainsi pu se constater à bien des égards. Pour Georges Niang, il y a notamment cette grande détermination qui se dégage de ce groupe. « Je pense que c’est le groupe le plus concentré que j’ai connu », a-t-il ajouté. « Je crois que ça vient de la déception que nous avons ressentie l’année dernière. Cette fois, les gars ont pris une ou deux semaines d’avance pour commencer à se dire : « Bon, on ne joue pas pour aujourd’hui, on joue pour demain. On joue pour ce qui va se passer en avril, mai et juin ».

Un groupe qui sait voyager

Même constat pour Shake Milton qui voit les bons comportements accompagner cette mentalité et ce groupe déjà tourné vers le début des playoffs dans un mois, avec la deuxième place comme potentielle cerise sur le gâteau. « J’ai l’impression que tout le monde a le même objectif en tête. J’ai vu beaucoup de gars se dépasser, se sacrifier et faire tout ce qu’il faut pour que l’équipe gagne, parce qu’en fin de compte, c’est ce que tout le monde veut et ce que tout le monde a en tête », a souligné l’arrière.

Même si la suite du programme va se corser avec une série de sept matchs sur huit à l’extérieur, les Sixers ont de quoi l’aborder avec le plein de confiance. Philly affiche en effet le meilleur pourcentage de victoires de la ligue loin de ses bases avec 19 succès pour 12 défaites.

Déjà ces deux dernières saisons, Philadelphie avait terminé son exercice avec le meilleur bilan de sa conférence à l’extérieur, une caractéristique qui peut avoir son importance en playoffs. D’après Shake Milton, les Sixers sont déterminés à légitimer ce statut lors des deux derniers gros road-trip de la saison régulière, à commencer par Cleveland ce soir.

« Comme je l’ai dit, nous allons continuer à nous concentrer sur chacun de ces derniers matchs, quel que soit leur nombre. Qu’est-ce que c’est que 15 matchs ? Ensuite, nous nous préparerons pour ce qui compte vraiment », a conclu Shake Milton.