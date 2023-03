Dans le vestiaire, tous les Warriors ne parlaient que du contre de Stephen Curry

Il reste très exactement 1 minute et 51 secondes dans la rencontre face aux Bucks, et Stephen Curry n’a inscrit que 16 points. Jrue Holiday, Khris Middleton et Jevon Carter se sont relayés pour le freiner, et les Bucks mène de huit points (108-100). Il faudrait un miracle pour que les Warriors renversent le cours du match, et ils vont y parvenir grâce à Curry. Le meneur All-Star va ainsi inscrire 11 points en moins de deux minutes pour arracher la prolongation, puis il va en ajouter neuf dans cette même prolongation.

A l’arrivée, Golden State s’impose 125-116 et Curry a inscrit 20 points en moins de sept minutes ! Mais il n’a pas uniquement scoré puisque c’est aussi lui qui va bâcher Jrue Holiday pour empêcher les Bucks de s’imposer sur leur dernière possession.

« Quand on peut mettre quelques gros tirs en fin de match puisqu’on se trouve en position de faire une action défensive de l’autre côté du terrain, ça donne un coup de boost à tout le monde » explique le meneur des Warriors. « Mais dans le vestiaire, j’ai eu davantage de compliments pour ce contre que pour n’importe quel autre panier de la soirée. »

« Steph n’a peur de rien ! »

Il faut dire que ce contre est réalisé sur Jrue Holiday, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, et à un moment clé du match. « C’est génial de le voir utiliser les lois de la verticalité pour réussir ce contre » témoigne Draymond Green, qui insiste aussi sur le traitement de faveur que Curry a reçu de la part des Bucks. « Jrue Holiday est sans doute l’un des meilleurs défenseurs sur le porteur de balle que j’ai vu. Il le harcelait. Jevon Carter est un défenseur incroyable. C’est une peste. Il vous harcèle. (Steph) l’a accepté sans problème. Il y a eu des moments où il s’est fait agripper, il ne s’est pas plaint, il a juste continué à jouer. Il faut avoir en tête que c’est une équipe physique et qu’elle va agir comme ça. Quand vous êtes une équipe aussi physique, vous vous en sortez ce genre de choses et il faut en prendre conscience. C’est ce qu’il a fait. Steph a pris les choses en main et a créé tous les tirs dont il avait besoin. »

Même enthousiasme chez Steve Kerr : « Steph a été incroyable, et il réalise ça contre l’un des plus grands défenseurs, Jrue Holiday. C’est incroyable de voir ces deux gars se mesurer l’un à l’autre. Steph n’a peur de rien. Peu importe que son début de match soit au ralenti ou qu’il ne parvienne pas à trouver son rythme, il peut s’enflammer à tout moment ».

Ce contre décisif, mais aussi ce coup de chaud de Curry, sont les symboles de Warriors capables de sortir le très grand jeu à tous moments. « C’est du boulot de champion » assure Kerr. « C’est l’équipe qui a gagné quatre titres. Ils savent comment le faire, et ils l’ont fait contre ce qui est sans doute la meilleure équipe de la NBA. »