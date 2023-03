L’agressivité payante de Zach LaVine

L’arrivée de Patrick Beverley dans l’Illinois aurait-elle eu un effet sur Zach LaVine ? On peut se poser la question puisque le meneur de jeu avait donné une consigne aussi simple que précise à son coéquipier : marquer des points avant tout.

L’arrière des Bulls devait ainsi se concentrer sur son jeu offensif, en l’épurant au maximum, en limitant les dribbles notamment.

« Depuis la reprise de la saison, on est bien meilleur offensivement et je l’ai dit à de nombreuses reprises : quand LaVine est agressif, qu’il attaque le cercle et prend des catch-and-shoot, c’est génial », analyse Billy Donovan pour NBC Sports. « Quand il est tranchant, il ouvre des espaces pour les autres et il est assez altruiste pour donner la balle. Quand on regarde son profil, il y a vraiment peu de shoots qu’on ne veut pas qu’il prenne. »

Il y a en a surtout très peu qu’il manque actuellement. Depuis le All-Star Game et la reprise, il tourne à 31.4 points de moyenne à 58 % de réussite au shoot et 50 % à 3-pts. Son dernier match à Houston est de cette même veine puisqu’il a compilé 36 points à 14/26 au shoot.

« Je suis agressif, tout simplement », explique-t-il. « Je ne shoote pas beaucoup plus, autour de 18 tirs par match. Oui, contre Houston, j’ai fait un peu plus. En première mi-temps, j’ai senti qu’on en avait besoin. »

LaVine a non seulement donné le ton en début de match, avec onze points en premier quart-temps, mais il a fait partie du 13-0 en dernier acte qui a tué les Rockets. Cette deuxième victoire de suite est capitale pour les Bulls, car elle est synonyme de dixième place, donc de « play-in ». « Quand Zach est décisif, il rend l’équipe meilleure », conclut son coach.