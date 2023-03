Encouragé à épurer son jeu offensif, Zach LaVine s’en donne à coeur joie

Si les Bulls peuvent notamment remercier la boulette du rookie Jaden Ivey pour leur victoire au forceps acquise face aux Pistons, la performance de Zach LaVine a également été déterminante dans ce précieux succès.

Avec ses 41 points en 37 minutes, à 14/20 au shoot et 7/7 aux lancers, sans oublier 6/9 à 3-points, le double All-Star a cartonné la défense de Detroit et, ce, dans un registre de scoreur pur, puisqu’il n’a délivré… aucune passe décisive !

Une tendance notamment motivée par les mots du nouveau venu dans l’Illinois, Patrick Beverley.

« Il veut que je shoote [tous les ballons] et j’adore ça », admettait d’ailleurs Zach LaVine la nuit dernière, suivant donc les conseils reçus de son nouveau coéquipier, dès son premier entraînement à « Windy City ».

« Ton travail ici n’est pas de passer la balle, nous n’en avons pas besoin, mais nous avons plutôt besoin que tu mettes la balle dans le cercle. C’est mon rôle de continuer de le lui répéter », lui avait ainsi lancé le « combo guard » vétéran, passé chez les Lakers en première partie de saison.

Moins de dribbles et de passes, plus de spontanéité

Pleinement engagés dans une course effrénée pour les playoffs, ou ne serait-ce que pour le play-in, les Bulls (11e, 29-34) auront évidemment besoin de leurs deux têtes d’affiche (avec DeMar DeRozan) à leur meilleur niveau, pour espérer retrouver a minima le Top 10 de l’Est.

Reste que, d’après Patrick Beverley, Zach LaVine doit déjà épurer son jeu en attaque, en évitant par exemple les dribbles superflus ou les séquences trop longues ballon en main. Lui qui, en moyenne, touche 62 fois la balle par rencontre, pour environ 4 secondes et 4 dribbles par possession.

« Ceux qui veulent être grands réagissent bien [à ce conseil] », jugeait en ce sens « Pat Bev ». « J’ai joué avec Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, James Harden, Kawhi Leonard… Je peux me mettre devant eux et leur dire : ‘Mets-moi juste le ballon dans le panier’, et ils réagiront bien. Ceux pour qui ce n’est pas le cas ne sont simplement pas de grands joueurs. »

Pour un joueur comme Zach LaVine, dont l’amour pour le scoring n’est plus à démontrer, c’est donc une aubaine d’être encouragé à shooter davantage et (presque) faire preuve d’égoïsme, ou en tout cas de spontanéité et d’agressivité sur le plan offensif.

À voir, toutefois, si cela ne posera parfois pas de problème avec DeMar DeRozan, lui aussi gourmand en attaque, alors que Chicago affiche pourtant un bilan de seulement… 1-9, quand leur numéro 8 tente au moins 22 tirs dans un match.