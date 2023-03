Les Knicks ont eu bien du mal à calmer Julius Randle

Tout va très vite en NBA, et alors que les Knicks surfaient sur une belle série de victoires, ils sont désormais dans le creux de la vague avec trois défaites de suite. L’absence de Jalen Brunson y est pour beaucoup, mais les Knicks manquent d’imagination depuis trois matches. L’attaque est statique, et quand ça nous tourne pas rond, on s’énerve. Ce fut le cas cette nuit de Julius Randle très fâché contre l’arbitrage.

Au départ, il y a un mauvais réflexe au rebond avec un coude qui traîne sur le visage de Mason Plumlee. C’est plus bête que méchant, d’autant qu’il restait moins d’une seconde à jouer dans le 3e quart-temps. Les Knicks avaient la balle, et ce geste était parfaitement inutile.

Les arbitres l’ont vu, ont sifflé faute. Mais Randle a surtout écopé d’une technique, et alors que les Knicks menaient d’un point, les Clippers vont profiter des trois lancers accordés pour prendre l’avantage.

« J’insiste, je n’ai pas été bon ce soir. J’étais même mauvais » reconnaît l’ailier-fort All-Star. « Mais les arbitres, pssh… Je vais m’arrêter là. Tout ce que vous avez à faire, c’est de regarder le match et de voir ce qui s’est passé. »

Avec son 5 sur 24 aux tirs, Randle a effectivement été très mauvais, et depuis trois matches, il tourne à 29% aux tirs. Sa nervosité n’est pas liée à l’arbitrage de cette nuit, mais bien à cette mauvaise période qu’il traverse.

« C’était clairement un match physique, et c’est comme ça » témoigne Tom Thibodeau. « C’était dans le feu de l’action… Parfois, on peut être frustré. C’est un sport avec beaucoup d’émotions, et il faut continuer de jouer. »

Qu’a-t-il pensé de cette faute technique sifflée contre son leader ? « Je ne sais pas… Je veux revoir les images. Je sais que les deux s’accrochaient, et il s’était passé beaucoup de choses avant cette action. Parfois, l’issue n’est que la conséquence de tout ce qu’il s’est passé avant. »

Contrairement à Fred VanVleet il y a quelques jours, Randle n’en veut pas à un arbitre en particulier. « En fait, je les apprécie tous les trois, mais comme je l’ai dit, c’était clairement évident. »