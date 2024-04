Les remplaçants des Raptors encore sur le banc des accusés

Toronto a toujours l’un des pires bancs de la ligue cette saison. Avec seulement 27.6 points inscrits en moyenne, les remplaçants de Nick Nurse pointent ainsi à la 28e place et le coach hésite toujours à ouvrir son banc.

Car le problème, c’est qu’il y a des soirs où ça tourne vraiment mal quand il le fait. Nouvelle démonstration cette nuit face aux Lakers.

Emmenés par les 32 points de Scottie Barnes et les 31 de O.G. Anunoby, les Raptors avaient pourtant pris le contrôle du match dans le troisième quart-temps, y limitant les Lakers à seulement 15 points. Mais Toronto commençait déjà à manquer de rythme, et l’arrivée de Gary Trent Jr. et compagnie ne va pas le relancer. Bien au contraire…

Le passage de l’arrière, avec Will Barton, Chris Boucher et Thaddeus Young aux côtés de Scottie Barnes pendant les premières minutes du quatrième quart-temps va ainsi se révéler fatal à la franchise canadienne.

Alors que les remplaçants lancés par Nick Nurse étaient rentrés sur le terrain avec cinq points d’avance (90-85), ils en ressortent quatre minutes plus tard avec quatre points de retard (96-100), dépassés par la vitesse de D’Angelo Russell et Dennis Schröder. Le momentum a changé de camp et les titulaires ne sauveront pas l’affaire.

« Même si nous sommes un peu bas au classement, nous n’avons pas l’impression qu’il y a un grand écart entre nous et beaucoup d’autres équipes dans cette ligue »

« Je suis toujours déçu quand ils n’arrivent pas à faire le moindre stop (défensif) » ne pouvait que pester le coach canadien. « On les a tenus à 15 points dans le troisième quart-temps et on encaisse 15 points dans les quatre premières minutes du quatrième quart-temps. Il y a vraiment le sentiment d’y avoir deux équipes. Les gars pratiquent vraiment du très, très bon basket pendant beaucoup de minutes, mais ça ne suffit pas. »

Il y a clairement un manque de shoot mais également de création dans ce roster, et en particulier en sortie de banc. L’effectif est vraiment déséquilibré et Nick Nurse a bien du mal à trouver les bonnes combinaisons.

« Nous devons gagner pour nous qualifier (en play-in). Nous voulons nous qualifier, nous voulons avoir une chance », a conclu Nick Nurse. « Même si nous sommes un peu bas au classement, nous n’avons pas l’impression qu’il y a un grand écart entre nous et beaucoup d’autres équipes dans cette ligue. Je ne pense pas que nous ayons peur de beaucoup d’équipes. L’essentiel pour nous est de continuer à nous améliorer, à mieux jouer, à remporter des victoires et à participer au play-in. Nous verrons ensuite ce qui se passera. »

Pour l’instant, les Raptors y sont puisqu’ils sont toujours à la 9e place de l’Est (32 victoires – 36 défaites). Mais avec leurs trois revers consécutifs, ils sont sous la menace de Chicago (30-36) ou Indiana (30-37), 11e et 12e.