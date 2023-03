Anthony Davis limité, c’est D’Angelo Russell qui a guidé les Lakers

« On s’attend à ce qu’il soit notre étincelle. » Voilà ce que Darvin Ham affichait à propos de D’Angelo Russell, en amont de la réception des Raptors, face auxquels le meneur de jeu effectuait son retour, après six matchs de suite manqués en raison d’une entorse à la cheville.

Le coach passait ainsi en revue les qualités de l’ancien joueur des Wolves : « Sa taille, son talent, son QI… C’est un joueur de basket intelligent et très talentueux. Il est aussi intelligent en défense. […] Et le fait qu’il sorte de cette blessure tombe à point nommé avec la situation de LeBron (James), donc on est vraiment impatients. »

Et l’étincelle attendue a bien jailli dans le jeu des Lakers. Ces derniers ont plus d’une fois été bousculés par les Canadiens dans ce match de séries.

Au milieu du troisième quart-temps, Scottie Barnes et sa bande ont repris douze points d’avance (75-87). Plusieurs hommes du banc de LA – Wenyen Gabriel, Rui Hachimura et Austin Reaves – ont amorcé la réaction californienne.

Un dernier quart-temps en feu

Sur un panier à 3-points de Dennis Schroder, les locaux sont même repassés devant au début du quatrième quart-temps (93-92). Mais derrière, D’Angelo Russell, qui avait déjà eu un sérieux coup de chaud dans le second quart-temps, a pris les choses en main.

Un premier panier à 3-points en transition en première intention, une passe décisive vers Gabriel sur le « pick-and-roll », un nouveau tir primé en transition, un « jumper » en partant sur sa main droite… Le gaucher a planté 16 de ses 28 points (10/17 aux tirs dont 5/8 de loin) dans cette dernière période.

« Je le sais puisque j’ai déjà joué ici : les fans sont prêts à exploser à certains moments du match. Je voulais juste apporter cette énergie et leur offrir. Cela ne devrait pas passer inaperçu, parce que nos fans sont les premiers à soutenir un joueur qui est dans le bon rythme. Alors pourquoi ne pas faire les choses correctement, apporter cette énergie positive et accueillir ce que nos fans ont à offrir ? », se demande le joueur de 27 ans, qui voulait ramener du « plaisir » au sein des Lakers.

Du plaisir mais également davantage de stabilité au poste de meneur, occupé depuis six matchs exclusivement par Dennis Schroder. Celui-ci a souffert en adresse (14 points à 36% aux tirs) mais a plutôt assuré à la création (8.5 passes pour seulement 2 ballons perdus).

Un soutien pour Dennis Schroder

« C’est difficile d’être le seul meneur de jeu traditionnel de l’équipe. Le retour de Russell et la possibilité pour Dennis de voir cette première vague et de savoir lorsqu’il entre en jeu ce qu’on doit faire, ce qui doit être corrigé ou maintenu, est vraiment un luxe. Quand (Russell) s’assoit, on a un autre organisateur qui vient nous aider à donner le ton », juge Darvin Ham.

Cette nuit en sortie de banc, son deuxième meneur a apporté 23 points (8/17), 7 passes (mais 6 ballons perdus) et 4 interceptions. Il n’est pas le seul à avoir contribué depuis le banc : Rui Hachimura a marqué 16 points (7/9) tandis qu’Austin Reaves a signé 18 points (6/10) et 5 passes.

🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ Man I love this team!!! #Lakeshow — LeBron James (@KingJames) March 11, 2023

Autant de contributions bienvenues alors qu’Anthony Davis, leader statistique naturel en l’absence de LeBron James, a signé sa plus petite prestation de la saison – hors blessure – avec seulement 8 points (4/7) et 9 rebonds. « Le fait qu’on ait pu remporter ce match contre une très bonne équipe avec seulement huit points (de Davis) est un signe de progrès. Cela montre notre profondeur et notre talent », peut se féliciter Darvin Ham.

Enthousiasme partagé par D’Angelo Russell selon qui cette équipe a tout le potentiel nécessaire pour décoller : « Nos gars sont prêts, ils ont faim et ces fans vont nous aider à traverser beaucoup de choses grâce à leur énergie. On est prêts à se battre et à rendre la politesse à la franchise. »