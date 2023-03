Une défaite difficile à avaler pour les Blazers

C’est rare, mais on peut très bien perdre un match de basket sans avoir été mené pendant 47 minutes et 59 secondes. Les Blazers viennent d’en faire l’amère expérience, à Philadelphie.

Dans le détail, ils ont mené pendant 45 minutes et 10 secondes, comptant jusqu’à 13 points d’avance en dernier quart-temps, avant que Joel Embiid n’égalise à 114 partout. Ensuite, les deux équipes vont échanger les paniers, sans jamais que les Sixers ne passent devant, sauf après le dernier décisif du pivot à une seconde de la fin.

Comment analyser cette partie pour Chauncey Billups ?

« Globalement, on a bien joué. Je suis satisfait de notre jeu », assure le coach des Blazers, en répétant ce qu’il dit plus ou moins chaque semaine, à The Oregonian. « On s’est un peu effondré à la fin, on a eu nos chances. C’est décevant, les gars sont touchés. On est déçu d’avoir perdu, d’avoir fini le match comme ça. Mais on n’a aucune raison de baisser la tête. »

Même commentaire chez Anfernee Simons. « Pendant la majorité de la rencontre, on a fait une bonne partie », explique-t-il à ESPN. « Ils ont eu un moment fort, mais on a joué dur. On a fait ce qu’il fallait pour gagner ce match. »

Comme le souligne le coach, les Blazers ont en effet manqué de justesse pour tuer la rencontre dans les dernières minutes. Jusuf Nurkic a manqué quatre lancers-francs et Damian Lillard a perdu deux ballons, dont le second à vingt secondes de la fin, alors que Portland avait un point d’avance.

C’est justement cette fin de rencontre gâchée qui laisse le plus de regrets au meneur de jeu.

« Elle est dure à avaler celle-ci car on a si bien joué et on avait besoin de ce match », remarque Damian Lillard, face à la 13e place des siens dans la conférence Ouest. « C’est un peu l’histoire de notre saison : on joue bien par séquences et on n’arrive pas à bien conclure les matches. C’est encore arrivé dans cette partie, contre une excellente équipe. On a eu des opportunités mais on a laissé filer cette rencontre, tout simplement. »