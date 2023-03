Le MVP de la nuit | Joel Embiid dans son jardin

« Votants pour le MVP, prenez note ». NBC Sports Philadelphia, la chaîne de télévision locale, avait un petit message lors de le l’interview d’après-match de Joel Embiid.

Il faut dire que le pivot des Sixers venait encore de réussir une sacrée performance dans la « remontada » de 21 points face aux Blazers : 39 points à 13/20 au tir, 7 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres, 2 interceptions (mais 4 pertes de balle) et surtout ce « game winner » à 1.1 seconde de la fin de la rencontre.

« Dès que j’ai commencé à dribbler, je savais que j’allais devoir faire un stepback » explique le Camerounais. « Je savais que je devais aller sur mon spot, dans cette zone. Les années précédentes, c’était mon spot parfait. En haut de la raquette, le terrain est grand ouvert parce que les adversaires veulent à tout pris empêcher le 3-points. »

« C’est pour ça qu’il est le MVP de la ligue cette année »

Joel Embiid a donc posé son dribble face à Jusuf Nurkic, puis son « spin move » pour se retrouver dans son jardin.

« On s’est battu tout le match, avec du retard, jusqu’à 21 points. Mais quand on revient dans des matchs comme ça, surtout à -1, il faut réussir ces actions. Mes coéquipiers me font confiance et je dois juste faire mon travail. »

Une soirée normale au boulot pour Joel Embiid donc, alors que son équipe a pourtant été menée tout le match avant son tir. C’est d’ailleurs la troisième fois de la saison que les Sixers remontent un déficit de 20 points. C’est le 23e match à plus de 35 points de Joel Embiid cette saison, de quoi égaler Shaquille O’Neal en 1999/00, dernier pivot à en avoir réussi autant dans une saison.

Le seul autre pivot à l’avoir fait depuis la fusion NBA/ABA, c’est Moses Malone, avec 25 matchs à plus de 35 points en 1981/82. Shaquille O’Neal et Moses Malone avaient tous les deux été élus MVP ces saisons-là.

« C’est une chose sur laquelle il travaille tous les jours » explique James Harden sur le dernier shoot de son camarade. « C’est pour ça qu’il est le MVP de la ligue cette année ». Votants pour le MVP, prenez note.