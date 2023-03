Peu utilisé, Thaddeus Young fait face à une situation inédite en carrière

11 minutes un soir, 24 minutes deux soirs plus tard, puis à peine 7… La courbe du temps de jeu de Thaddeus Young cette saison est tout sauf linéaire. Sur l’ensemble de l’année, il joue en moyenne 15 minutes chaque soir, son plus faible quota en carrière. Cette tendance à la baisse s’accentue même depuis le All-Star Game : deux « DNP » et six minutes en moyenne…

« C’est l’une des premières fois (en carrière) où j’entre puis je sors de la rotation. L’année dernière, à San Antonio, je ne jouais pas du tout et cela m’a été dit et expliqué, mais cette année, ce sont des hauts et des bas pour moi », décrit l’ancien joueur des Spurs, qui avait été transféré à Toronto en février 2022 contre Goran Dragic.

La raison de sa faible utilisation dans le Texas était connue : la priorité était donnée aux jeunes, ce qui avait frustré l’ancien joueur des 76ers, des Pacers ou des Bulls. À Toronto, il est surtout victime d’un effectif dense à son poste.

« On a évidemment beaucoup de gars, beaucoup de jeunes et on joue tous au même poste. Alors je ne vais pas jouer certains matchs. Je comprends la situation. Évidemment, en tant que vétéran, tu veux jouer et tu n’aimes pas ça. Mais en fin de compte, je comprends et j’essaie de rester prêt physiquement et mentalement pour chaque situation », affiche le joueur le plus expérimenté et âgé de l’équipe.

Le gaucher considère que cette drôle de saison pour lui a malgré tout son intérêt : « Chaque saison vaut la peine parce que c’est une chance d’apprendre beaucoup de choses différentes. On en apprend sur ce qu’on est comme joueur, comme équipe, ce qu’il faut construire pour l’avenir, l’état actuel de l’équipe… »

L’état actuel des Raptors est un bilan négatif (32 victoires – 36 défaites) mais une 9e place à l’Est synonyme d’un potentiel « play-in ». « C’est toujours excitant parce que chaque match peut nous permettre de grimper au classement, d’avoir une meilleure position que la veille. […] Chaque match gagné ou perdu par une équipe peut déterminer si elle passe de la 7e à la 10e place. Même la 6e place est toujours à prendre », lorgne Thaddeus Young, qui vise une dixième campagne personnelle en playoffs.