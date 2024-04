Blessé au coude, Grant Williams en délicatesse avec son shoot à 3-pts

Le début du mois de mars n’a pas été idéal pour Grant Williams. Surtout face aux Cavaliers. Mis de côté pour le premier duel entre Cleveland et Boston, on se souvient que l’intérieur a ensuite flanché sur la ligne des lancers-francs au pire moment dans le second.

Ces deux instants symbolisent les difficultés de Grant Williams depuis la reprise de la saison, après le All-Star Break. Il est surtout fâché avec son tir à 3-pts, n’affichant qu’un 32% de réussite dans ce domaine, là où il avait shooté à 42% jusqu’en février.

Cette maladresse s’explique notamment par une blessure au coude droit. Le joueur est en effet touché aux ligaments depuis la rencontre face aux Sixers, le 8 février.

« C’est une blessure bizarre mais je joue avec car c’est ce qu’il faut faire pour l’équipe », explique-t-il pour The Athletic. « Peu importe si mes statistiques et mes minutes chutent à cause de ça, on fait ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. »

Sauf qu’une douleur au bras droit, ce n’est évidemment pas pratique pour shooter, encore moins pour être efficace et régulier. Dès lors, des injections de cortisone sont effectuées pour le soulager.

« Au début, c’était une question de confiance car, quand on parle d’une gêne pour shooter, on devient hésitant à tirer. Il faut se laisser aller et ne pas trop y penser. C’est ma mentalité en ce moment : si je suis ouvert, je shoote. Si ce n’est pas le tir que le coach veut, il va me le dire. Mon shoot va bien car les médicaments aident. »

Son très bon 4/5 à 3-pts contre les Cavaliers a certes été éclipsé par sa maladresse aux lancers-francs en fin de partie, mais il n’a pas réglé tous les problèmes de Grant Williams. Car il restait sur un 2/13 (en cinq rencontres) avant ce match, puis après, face aux Blazers, il n’a rendu qu’une pâle copie de 2/7 derrière l’arc.

Une consigne demeure : maladresse ou non, le joueur de Boston va continuer de tenter sa chance.

« Il s’agit pour moi de maintenir cette perspective : si j’ai un tir ouvert ou peu contesté, je dois le prendre. Peu importe que je mette 12 ou aucun shoot, je dois être là, je dois essayer d’être performant, d’avoir de l’impact sur les victoires. Rien d’autre ne compte. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 69 28 43.8 36.3 75.8 1.1 2.9 4.1 2.0 2.9 0.6 1.4 0.5 9.8 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 22 30 47.4 33.7 76.8 1.5 3.6 5.1 2.5 2.9 0.8 2.0 0.5 13.2 Total 357 22 44.7 37.4 76.9 0.9 2.6 3.6 1.3 2.5 0.5 1.0 0.5 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.