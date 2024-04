Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks sont venus à bout des Nets (118-113), enchainant une 19e victoire sur les 20 derniers matchs ! Et comme souvent, en l’absence du Grec, Brook Lopez est sorti de sa boîte en réalisant une performance monumentale, frôlant le triple-double avec 24 points, 10 rebonds et 9 contres !

« C’était un match serré, et il a réalisé les actions qui ont fait la différence sur la fin » a déclaré Mike Budenholzer.

Avec ses 9 contres, Brook Lopez bat son propre record en carrière, il est le premier joueur à atteindre ce total dans le domaine depuis Rudy Gobert, qui avait atteint cette marque le 22 mars 2021 face aux Bulls.

Mais, s’il y a un contre à retenir en particulier, c’était bien le dernier. Les Bucks menaient de quatre points à moins de 30 secondes de la fin lorsque David Duke Jr. a attaqué le cercle avant de se heurter à la muraille Lopez, qui a tendu son bras droit pour repousser sa tentative, scellant ainsi la victoire des Bucks.

« Il est unique en son genre, c’est un gars qui nous permet d’être beaucoup plus agressifs, de passer par-dessus les écrans, de mettre plus de pression sur les joueurs adverses… »

« C’est grâce à notre backcourt qui a fait du bon travail. Brooklyn prenait des tirs extérieurs, et donc sur cette dernière possession, voir sur les deux dernières, notre backcourt a fait du bon boulot en les obligeant à attaquer le panier » a souligné Brook Lopez. « Et quand ils leur donnent cette seule option, je suis capable d’anticiper et de contrer l’adversaire. S’il arrive à pleine vitesse, je peux l’attraper en arrivant au bon moment ».

Milwaukee a la troisième meilleure évaluation défensive de la ligue cette saison, et la présence de Brook Lopez sur le parquet y joue un rôle important. Le pivot tourne ainsi à 2.5 contres par match cette saison, la troisième meilleure moyenne de la ligue, seuls Jaren Jackson Jr. (3.2) et Nic Claxton (2.6) faisant mieux.

« Il est unique en son genre, c’est un gars qui nous permet d’être beaucoup plus agressifs, de passer par-dessus les écrans, de mettre plus de pression sur les joueurs adverses… » a reconnu Pat Connaughton. « Sachant qu’il est là, il est très difficile de le cibler sur les pick-and-roll parce que les passes sont compliquées à réaliser, car vous ne savez pas s’il va essayer d’intercepter le ballon ou s’il va faire la bonne lecture et attraper celui qui va au layup ».

Avec son impact sur la défense de Milwaukee, Brook Lopez fait logiquement partie des trois favoris pour le trophée de « Défenseur de l’année », avec Jaren Jackson Jr. et Bam Adebayo.

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.1 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.7 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.6 6.0 1.6 2.9 0.6 2.2 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 1.0 2.1 0.5 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.7 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.9 2.0 3.0 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.4 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 71 31 48.4 36.2 83.2 1.4 3.8 5.3 1.7 2.5 0.6 1.0 2.4 12.4 Total 1017 30 49.6 34.8 79.7 2.0 4.2 6.2 1.4 2.6 0.6 1.6 1.9 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.