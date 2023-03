Kristaps Porzingis regrette le manque d’envie des Wizards

Au coeur d’une semaine décisive, qui les voit notamment affronter par deux fois les Hawks, les Wizards ont perdu cette nuit la première manche de cette double confrontation. Une défaite concédée sur le fil, face à un adversaire direct dans la course aux playoffs et au play-in, malgré les 43 points de Kristaps Porzingis (son nouveau record en carrière).

Irréprochable sur le plan offensif (17/22 au shoot, dont 7/10 à 3-points), mais battu, le Letton ne pouvait évidemment pas cacher sa frustration après la rencontre. Lui qui se veut pourtant positif et optimiste en toute circonstance…

« Nous avons montré de bonnes choses, nous nous sommes battus dur, nous pouvons trouver toutes les excuses du monde, en ce qui concerne notamment le calendrier, mais la réalité est là. Nous voulons que le boulot soit fait, le ressenti serait totalement différent, et nous ne l’avons pas fait. Donc il faut vivre avec… », regrettait-il ainsi.

Un revers d’autant plus rageant que Washington menait d’une quinzaine de points dans le troisième quart-temps. Mais, comme trop souvent cette saison, les joueurs de la capitale n’ont pas été en mesure de conserver leur avance et c’est l’une des raisons qui les pousse à ne se contenter que de la 10e place de leur conférence (31-35).

Se battre, pour finir sur une bonne note

Déjà rappelés à l’ordre mardi soir à Detroit, accessoirement la pire équipe de l’Est et qu’ils n’ont battu que sur un « game winner » au buzzer de Daniel Gafford, les Wizards ont cette fois-ci été purement et simplement punis par Atlanta.

Notamment pour leurs ballons perdus à foison (17) et leur incapacité à régler le curseur en défense, alors que l’attaque tournait pourtant à plein régime (57% d’adresse, dont 41% à 3-points…). Sans oublier pour leur fin de partie mal gérée.

Typiquement le genre de match où le négatif ressort autant que le positif et qui n’aide pas réellement à percevoir les ambitions des hommes de Wes Unseld Jr. en cette fin de saison.

« Nous souhaitons évidemment faire les playoffs, c’est le principal objectif », rappelait en tout cas Kristaps Porzingis. « Nous devons finir la saison sur une note positive. C’est important de montrer que nous voulons être une équipe victorieuse et qu’il y a de l’excitation à avoir pour la suite, des choses à attendre. Donc je veux vraiment finir sur une bonne note et faire les playoffs. »

« Je n’aime pas quand nous ne sommes pas affamés. C’est vraiment ce qui me dérange le plus. »

On imagine aussi que, tel son coéquipier Kyle Kuzma, l’intérieur de Washington a plus que jamais besoin de garanties collectives, lui qui aura la possibilité de tester le marché dès cet été, en faisant une croix sur sa « player option » de 36 millions de dollars. Mais, pour l’heure, on ne peut pas dire que le Letton apprécie en permanence ce qu’il observe de son équipe…

« Ce qui me frustre le plus, c’est quand nous sommes menés ou que nous jouons pas notre meilleur basket et que je n’ai pas la sensation que nous en voulons », expliquait d’ailleurs Kristaps Porzingis. « Je déteste ça. Nous sommes censés être l’équipe la plus affamée sur le parquet. Nous n’avons encore rien fait, nous ne sommes même pas dans le Top 6, donc je n’aime pas quand nous ne sommes pas affamés. C’est vraiment ce qui me dérange le plus. Mais […] contre Toronto et Milwaukee, j’ai senti cette faim en nous. J’ai senti que nous en voulions, que nous courions après [la victoire], que nous nous battions dur. C’est seulement quand on ne se bat pas que ça me dérange. »

Quelque peu frustré, mais pas complètement abattu, le joueur de 27 ans ne perd pas espoir pour autant, à tout pile un mois de la fin de la saison régulière.

« C’est un match frustrant, une défaite frustrante, mais quelle autre option avons-nous que de continuer à nous accrocher, continuer à pousser et continuer à essayer de décrocher ces victoires ? », concluait ainsi Kristaps Porzingis.