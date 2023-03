Surpris par sa famille à Denver, Zach LaVine a sorti le grand jeu

Dans une saison très décevante pour le club, au cours de laquelle l’espoir ne règne plus forcément en interne alors que l’horloge tourne pour sauver les meubles, les Bulls savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur et doivent concrètement gagner tous les matchs restants pour remonter au classement de la conférence Est.

En cela, étant donné qu’il est irréaliste d’imaginer que le club de Chicago va remporter les 16 matchs qu’il lui reste à jouer, la victoire de la nuit dernière à la Ball Arena de Denver, où les Nuggets n’avaient perdu que quatre fois cette saison, est un sacré boost pour la confiance et un pas en avant certain dans la quête du « play-in ».

Véritable claque donnée à la bande de Nikola Jokic, puisque l’écart est notamment monté jusqu’à +24, la victoire fut particulièrement savoureuse pour Zach LaVine, artisan principal du succès des siens avec ses 29 points à 12/18 aux tirs, accompagnés de 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions.

Surpris par sa famille, venue en avion de Seattle pour le voir jouer, au moment de pénétrer sur le terrain, l’arrière des Bulls n’avait alors pas le choix : il se devait de sortir le grand jeu.

« Je ne pouvais pas perdre, hein ? » lançait-il ainsi avec humour après la rencontre.

La bonne formule devant les siens

Mais au-delà de la production statistique brute, très bonne, c’est surtout la manière avec laquelle Zach LaVine a dominé la défense de Denver qui a impressionné : en appliquant les conseils de Patrick Beverley, qui l’encourageait au début du mois à moins réfléchir et à se concentrer sur son boulot de scoreur.

« Un gars comme Zach est capable d’être efficace et de marquer de différentes manières. C’est dur à défendre. Quand il prend des décisions tranchantes et rapides, cela facilite le jeu pour tout le monde » assurait d’ailleurs Nikola Vucevic, quand Billy Donovan ajoutait que le voltigeur devait comprendre que « cette équipe avait besoin de lui qu’il soit rapide et agressif. »

Avec 29 points, dont un impeccable 9/9 dans la raquette où il a opéré avec une grande aisance, Zach LaVine a ainsi livré une de ses performances offensives les plus sobres et efficaces de la saison.

« Quand on fait des stops et qu’on court derrière, je pense que personne ne peut vraiment nous arrêter » ajoutait alors l’arrière, auteur notamment de cet énorme « tomahawk », point culminant d’une soirée effectivement réussie pour les Bulls en contre-attaque (19 points). « Personnellement, j’ai pu courir, attaquer les intervalles vers le cercle et créer du jeu à partir de là. C’est ce que j’aime. »

COME FLY WITH ME, ZACH LAVINE! ✈ pic.twitter.com/Ft5B57yYXX — Bulls Talk (@NBCSBulls) March 9, 2023

Ainsi, dans le sillage de leur n°8,les Bulls ont rappelé qu’ils savaient très bien jouer au basket. Reste alors à dupliquer la formule à titre collectif, et sur plusieurs matchs…

« À ce point de la saison, on oublie ce qu’il s’est passé auparavant » concluait ainsi le natif de Seattle. « On essaie maintenant de gagner chaque match, car c’est la position dans laquelle nous nous sommes mis. On a grillé toutes nos cartouches. »