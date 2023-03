Chez les Bucks, renforcer la harde était une priorité

Champions en 2021, les Bucks n’ont pas réussi à conserver leur titre la saison dernière, s’arrêtant au stade des demi-finales de conférence, face aux Celtics (3-4). Il faut dire que Khris Middleton s’était blessé au tour précédent mais, globalement, Milwaukee avait dû gérer pas mal d’absences de son « Big Three », déjà en saison régulière.

Forcé de ménager ses genoux, Giannis Antetokounmpo avait ainsi raté 15 matchs, Khris Middleton avait lui manqué 16 matchs tandis que Jrue Holiday en avait loupé 18. Et comme il ne s’agissait pas des mêmes matchs, les trois hommes n’avaient finalement disputé que 47 matchs ensemble. Avec un Brook Lopez limité à 13 matchs, la troupe de Mike Budenholzer était ainsi très dépendante de son « Big Three », avec un bilan de 37 victoires pour 10 défaites lorsqu’il était aligné, contre 14 victoires et 21 défaites quand un de ses membres manquait.

Pour le GM Jon Horst, il fallait donc densifier l’effectif, pour éviter de revivre un tel scénario.

« Même si j’étais très fier de notre équipe l’année dernière – et c’est sincère – c’est très difficile de défendre un titre », a-t-il confié. « Je pense que notre groupe a fait de son mieux. Nous étions tout proche. Nous avions une chance. Et c’est tout ce qu’on demande chaque année. Nous avons abordé l’été et l’intersaison en nous disant que nous devions nous améliorer. Ces équipes sont bonnes. Boston est fort. Philadelphie est fort. Golden State est fort. Denver est incroyable cette année. J’ai beaucoup de respect pour ces équipes dans la ligue, et j’ai probablement oublié d’autres très bonnes équipes. Memphis est vraiment fort aussi. Ces équipes sont bonnes et nous nous disons : ‘Nous devons nous améliorer, nous devons nous densifier ». Alors, ce qu’on a fait, on s’est densifié ».

Soulager le « Big Three »

Les Bucks ont ainsi réussi à conserver leurs principaux « free agent » (Bobby Portis, Jevon Carter et Wesley Matthews) tout en récupérant Joe Ingles, Jae Crowder mais également désormais Goran Dragic.

« Je pense que notre équipe a deux cinq majeur », assure Bobby Portis. « Je pense que notre deuxième équipe pourrait être à la 8e place (de l’Est). Nous sommes simplement connectés. Nous avons beaucoup de gars talentueux. Nous pouvons faire beaucoup de choses différentes avec le ballon. Lorsque quelqu’un est absent, nous avons d’autres gars qui peuvent combler ce vide. C’est un aspect unique de notre équipe ».

Clairement, avec le retour en forme de Brook Lopez et la densification de l’effectif, notamment sur les ailes, les Bucks compensent beaucoup mieux les absences cette saison. Ils en sont ainsi à 8 victoires et 5 défaites sans Giannis Antetokounmpo (6-9 l’an passé), ou encore à 7 victoires et 5 défaites sans Jrue Holiday (4-11).

« Cela fait plaisir à voir », confirme ainsi le « Greek Freak », soulagé par cette densité améliorée. « C’est un sentiment formidable, parce que vous comprenez que vous devez simplement faire votre travail. Pour moi, un match comme celui-ci (contre le Magic, que l’équipe a remporté sans lui) vous fait réaliser encore plus à quel point nous avons une bonne équipe, et que nous devons juste faire notre travail. Nous n’avons pas à faire plus que notre travail. Nous n’avons pas à nous surpasser pour que l’équipe réussisse. »