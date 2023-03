Rien de grave pour Luka Doncic

Kevin Durant n’était pas le seul « blessé célèbre » de la soirée d’hier, puisque les Mavericks ont de leur côté perdu Luka Doncic. À force de trop tirer sur la corde, elle a fini par céder et, en l’occurrence, c’est une douleur à la cuisse gauche qui l’a contraint à quitter la rencontre face aux Pelicans, finalement perdue.

Heureusement pour les Mavs, ESPN rapporte que l’IRM du Slovène, programmée par le staff et passée dans la journée, n’a rien révélé de grave. Pas d’inquiétude donc, et il reviendra à la compétition dès qu’il ne ressentira plus de douleur.

Cela faisait néanmoins plusieurs matches que Luka Doncic n’était pas au mieux et on le voyait parfois marcher, voire même boiter. Face à New Orleans, le staff l’avait carrément strappé mais, le problème, c’est qu’il a aggravé sa blessure !

« Cela ne sent pas bon », a-t-il d’abord reconnu en conférence presse. « Je crois que je me suis fait ça au deuxième match après le All-Star Game, quelque chose comme ça… »

En fait, c’est au réveil, après une large victoire face aux Spurs, que Luka Doncic a ressenti une pointe à la cuisse.

« Habituellement, c’est après un coup, mais je ne crois pas avoir déjà ressenti ça. Cette fois, je n’ai pas pris de coup, et donc c’est plutôt étrange pour moi. Je ne sais pas vraiment ce que c’est. »

Dallas a-t-il trop tiré sur son joueur ?

Du côté de Dallas, on espérait après coup que ce n’était qu’une alerte et que du repos suffirait. L’IRM leur a donnée raison…

« Je crois que l’on a tous vu qu’il bougeait mal », confirmait son coach, Jason Kidd. « Que ce soit au tir ou en défense, cela a un impact sur tout. Il a essayé de faire avec pour aider ses coéquipiers, mais il a dû quitter le terrain. On espère que ce n’est pas sérieux. On a quelques jours devant nous avant de jouer Memphis, et on espère qu’il sera de retour rapidement. »

L’erreur des Mavericks, c’est peut-être d’avoir fait jouer Luka Doncic la nuit dernière face aux Pelicans. C’était un « back-to-back » et le Slovène se plaignait déjà de sa cuisse…

D’ailleurs, c’était son premier « back-to-back » en trois mois et il y avait une raison s’il en était exempté depuis début décembre.