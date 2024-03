Pelicans – Mavericks : McCollum qui rit, Doncic qui grimace

Le début du match est à l’avantage de Dallas avec un Luka Doncic, au four et au moulin, qui prend les choses en main d’entrée (14-6). New Orleans entre petit à petit dans son match avec une défense qui se resserre sous l’impulsion d’Herb Jones. Offensivement, les tirs à 3-points tombent, et l’écart concédé au départ est effacé (20-19). Le premier quart-temps se termine sur une égalité (24-24).

Avec Luka Doncic sur le banc, les Mavericks démarrent le deuxième quart-temps de manière catastrophique en concédant un 12-2. Les Pelicans, sérieux et appliqués des deux côtés du terrain, réalisent le break (46-36). Les Mavs n’y sont pas, et en face un CJ McCollum en très grande forme permet aux Pelicans de s’envoler. New Orleans mène logiquement de 16 points à la pause (59-43).

Au retour des vestiaires, Dallas se réveille, notamment par l’intermédiaire de Kyrie Irving, discret jusque-là. Les Mavericks jouent mieux, et reviennent sous la barre des 10 points (69-61). Diminué depuis le début du match à cause d’une gêne à la cuisse, Luka Doncic ne peut plus continuer, et rentre aux vestiaires. C’est évidemment le tournant du match, car derrière, les Pelicans vont appuyer de nouveau pour conclure le quart-temps avec 18 points d’avance (83-65).

Pourtant, Dallas ne lâche pas, et revient à douze points sur un panier à 3-points de Davis Bertans (94-82). Sur un tir à 3-points avec la faute, Kyrie Irving ramène les siens à seulement 8 points. Alors que les Mavs reprennent confiance en revenant à trois points seulement, CJ McCollum prend totalement feu dans les dernières minutes en marquant 13 points de suite ! New Orleans s’impose 113-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux blessures majeures. Les deux équipes ont perdu chacune un joueur majeur au cours de la partie. Tout d’abord, Brandon Ingram voit sa cheville droite tourner, et il doit quitter ses coéquipiers peu avant la mi-temps. À le voir sourire sur le banc en deuxième mi-temps, on se dit que ce n’est pas trop grave. Le deuxième blessé est Luka Doncic ! Le Slovène semblait gêné à la cuisse dès le début du match. Il s’est par la suite fait strapper par le staff médical des Mavericks, et il a continué à jouer sur une jambe jusqu’au milieu du 3e quart-temps avant de jeter l’éponge. Après le match, il a confié qu’il était inquiet pour la suite et il va passer une IRM.

– CJ McCollum en mode patron. Avec la blessure de Brandon Ingram au cours du deuxième quart-temps, il avait la responsabilité de porter les Pelicans jusqu’à la victoire. Mission accomplie, puisqu’il a réalisé un match de très haut niveau pour permettre aux siens de s’imposer.

TOPS/FLOPS

✅ CJ McCollum. Meilleur marqueur du match avec 32 points à 12/22 au tir dont 6/8 à 3-points, il a surtout répondu présent dans les moments clés en marquant 16 points d’affilée dans le 4e quart-temps, dont 13 dans les derniers instants, pour sceller la victoire.

✅ Trey Murphy. Il a été précieux défensivement, mais il s’est également montré en attaque avec 16 points à 3/5 à 3-points.

✅ Jaxson Hayes. En sortie de banc, il termine avec 14 points avec un parfait 6 sur 6 aux tirs.

⛔️ Le rebond des Mavericks. En back-to-back, les joueurs de Jason Kidd semblaient manquer d’énergie, et cela s’est ressenti au rebond avec un manque d’activité évident. Seulement cinq rebonds offensifs, et surtout 15 prises de moins que les Pelicans.

LA SUITE

Pelicans (32-34) : réception du Thunder dans la nuit de samedi à dimanche (02h30).

Mavericks (34-33) : déplacement chez les Grizzlies dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.