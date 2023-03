Télévision | Carton d’audience pour les trois gros matchs de dimanche

Entre le parterre de stars qui livraient un match sensationnel sur les planches de l’American Airlines Center et dont l’issue était décidée par un tir décisif de Kevin Durant dans les derniers instants, le match XXL d’Anthony Davis pour porter des Lakers privés de LeBron James vers la victoire face aux Warriors qui retrouvaient Stephen Curry, et le thriller épique bouclé en double prolongation entre les Celtics et les Knicks et marqué par le meilleur match de la jeune carrière d’Immanuel Quickley, la soirée de dimanche a offert du très bon basket.

Sans surprise, les audiences ont été à la hauteur de la qualité du jeu proposé, puisque les trois affiches ont cumulé, en moyenne, pratiquement 9 millions de téléspectateurs !

Le plus gros carton des trois matchs ? Le duel californien à Los Angeles évidemment, qui a offert un bel affrontement entre le « Chef Curry » qui marquait son retour et un « AD » en bonne santé et au sommet de son art. Avec une moyenne de 3.9 millions de téléspectateurs, et même un pic à 5.4 millions en fin de match (entre 18h et 18h15 EST, donc entre 00h00 et 00h15 en France, heure à laquelle se déroulait la fin du dernier quart-temps), la rencontre, diffusée sur ABC, a ainsi réalisé la meilleure audience en quatre ans pour un match de saison régulière hors « Christmas Games » en antenne nationale ! Le précédent record ? Un… Lakers-Warriors, en février 2019.

En deuxième, l’excellente bataille entre les rivaux naissants Mavericks et Suns, à l’image de leurs leaders respectifs Devin Booker et Luka Doncic qui ne partiront clairement pas en vacances ensemble. Avec une moyenne de 2.8 millions de téléspectateurs, et un pic à 4.3 millions dans le « money-time », la rencontre, démarrée à 13h EST puisqu’elle était la première du « double header » de ABC, a réalisé la meilleure audience en huit ans pour un premier match d’un NBA Sunday Showcase.

Enfin, l’âpre combat de 58 minutes de la face Atlantique entre Boston et New York a rassemblé en moyenne 2.1 millions de téléspectateurs sur ESPN, soit la meilleure audience de la chaine de la saison à ce jour.