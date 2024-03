Toujours pas de date de retour pour Karl-Anthony Towns

Touché au mollet fin novembre, Karl-Anthony Towns était annoncé absent 4 à 6 semaines par les Wolves dans un premier temps. Mais plus de 14 semaines plus tard, l’intérieur est toujours à l’infirmerie. Et surtout, son club n’a toujours aucune date de retour à annoncer pour son triple All-Star (2018, 2019 et 2022).

« Il participe désormais à quelques activités basket, ce qui est bon à voir » a simplement expliqué Chris Finch. « Mais il n’y a toujours pas de calendrier précis pour lui … On parle quasiment tous les jours. Mais je ne suis pas un expert médical donc je ne rentre pas dans les détails pour savoir comment il se sent. »

Comme les Wolves ne laissent pas les joueurs blessés parler à la presse, Karl-Anthony Towns ne peut pas non plus directement évoquer son processus de guérison, créant donc un gros flou.

« Il y a un vrai sentiment d’urgence pour lui, maintenant, car il peut voir le bout du tunnel » conclut Chris Finch.

Ça semble donc quand même se rapprocher pour l’intérieur, l’entraîneur espérant bien pouvoir récupérer son joueur durant la saison régulière. Le problème, c’est qu’il ne reste plus que 15 matchs à jouer et que Karl-Anthony Towns ne doit pas simplement retrouver le jeu. Il doit en effet aussi retrouver la condition physique et recréer des automatismes avec une équipe qui joue sans lui depuis plus de trois mois, avant peut-être les playoffs.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 60 33 50.6 42.3 87.4 1.5 6.9 8.4 3.0 3.3 0.7 2.8 0.7 22.1 Total 571 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.9 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.