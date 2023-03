La Cosmic Unity 3 apparaît en blanc

Nike avait conforté son engagement écologique en janvier 2021 en sortant la Cosmic Unity, dont le poids était à 25% composés de matériaux recyclés. Deux en plus tard, la marque à la virgule en est à la troisième édition de la Cosmic Unity, dévoilé cette fois dans un blanc éclatant.

On note le retour des câbles Flywire comme sur le premier modèle et qui traverse cette fois la tige. Les inscriptions « Cosmic » et « Unity » sur le talon ainsi que quelques finitions ressortent en bleu. L’ensemble repose sur une semelle extérieure noire.

On ne sait pas encore dans quelle mesure cette Cosmic Unity 3 est composée de matériaux recyclés. Sa sortie est en revanche attendue pour le 2 juin.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Zion 2 Summer Hoops. Caractérisé par un maintien de qualité et un amorti Air Strobel inédit, ce coloris sent bon les beaux jours avec ses détails jaunes et oranges fluo.