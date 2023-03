L’Espagne reste au sommet du classement FIBA

On prend les mêmes et on recommence. La Fédération internationale de basket a récemment actualisé son classement des meilleures nations basket du monde. Et l’Espagne reste au sommet de la hiérarchie chez les hommes, comme c’est le cas depuis novembre dernier, devant les Américains. Du jamais vu, on le rappelle, depuis 2010, année de naissance de cette hiérarchie.

Pas vraiment de surprise donc, alors que les deux formations ont chacune terminé leur phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2023 sur une défaite. Les deux équipes ont tout de même composté leur billet pour le prochain grand rendez-vous international.

Aucun changement sur le podium, complété par les Australiens, ni même sur les places suivantes. On note une seule entrée dans le Top 20 avec Porto Rico, deuxième qualifié du groupe F derrière « Team USA », qui déloge l’Iran, repoussé à la 22e place derrière la Tunisie.

On rappellera que l’Argentine, 4e nation mondiale, n’est pas parvenue à se qualifier à la Coupe du monde, à l’instar de la Pologne (14e), de la Turquie (16e) ou encore du Nigeria (19e).

Côté femmes, l’hégémonie des Américaines n’est pas du tout contestée. Elles dominent largement leur classement devant la Chine, l’Australie, l’Espagne, le Canada et les Françaises. Les États-Unis conservent également leur place de n°1 dans les classements jeunesse, filles et garçons.

Top 20 du classement FIBA chez les hommes

1) Espagne — 758.3 points (=)

2) États-Unis — 757.2 points (=)

3) Australie — 740.2 points (=)

4) Argentine — 733.6 points (=)

5) FRANCE — 715.9 points (=)

6) Serbie — 710.2 points (=)

7) Slovénie — 701.9 points (=)

8) Lituanie — 670.4 points (=)

9) Grèce — 665.1 points (=)

10) Italie — 650.4 points (=)

11) Allemagne — 643.5 points (=)

12) République tchèque — 593.8 points (=)

13) Brésil — 593.6 points (=)

14) Pologne — 591.1 points (=)

15) Canada — 577.8 points (=)

16) Turquie — 537 points (=)

17) Venezuela — 523 points (=)

18) Monténégro — 517 points (=)

19) Nigeria — 461.4 points (=)

20) Porto Rico — 455.4 points (+1)