Deuxièmes à l’Ouest, les Kings ont toujours cru en leur destin

De’Aaron Fox avait affiché sa détermination à bien finir la saison avec Sacramento dès la fin du All-Star Game et ses Kings ont répondu présent, enchaînant une série de cinq victoires pour assurer leur place sur le podium de la conférence Ouest. Après leur victoire de mardi face aux Pelicans, et la défaite des Grizzlies cette nuit à Los Angeles, ils sont même 2e ! Cela ne leur était plus arrivé depuis… 2004 !

À 18 matchs de la fin, les Californiens n’ont jamais été aussi proches de mettre enfin un terme à la plus longue série de l’histoire de la NBA sans participer aux playoffs : 16 ans !

Un état d’esprit intact depuis le camp d’entraînement

Parmi les joueurs venus apporter un peu de sang-neuf à un groupe articulé autour de l’axe Fox-Sabonis, Kevin Huerter s’est remémoré l’état d’esprit conquérant qui régnait au sein de l’effectif dès le premier rassemblement avant le début de la pré-saison, ce malgré l’ampleur de la tâche. Le vestiaire ne s’en est jamais éloigné depuis.

« Quand on voyait à quel point notre équipe était étoffée, à quel point elle était compétitive sur le camp d’entraînement, je pense que nous avons vu ce dont nous étions capables, à courir dans tous les sens et à beaucoup scorer. Nous n’avons pas bien commencé la saison. Nous étions à 0v-4d, mais je pense que notre confiance n’a jamais faibli. Cette équipe a toujours eu la foi », a expliqué l’ancien shooteur d’Atlanta, meilleur scoreur de son équipe dans la victoire face à New Orleans.

Principalement artisan de ce changement de statut au sein de la ligue, Mike Brown a usé de diplomatie mais aussi de franchise pour développer progressivement les qualités de ce groupe, qui restera dans l’histoire des Kings s’il parvient à ses fins, quelle que soit l’issue en post-season.

« Le plus important est de célébrer les petites victoires, et d’être cohérent dans ce que vous croyez en tant que coach lorsque vous célébrez ces victoires. Quand vous le faites, et que les gars voient le succès d’une de ces petites victoires, tout ça s’additionne vraiment. Et ça en dit long au fil du temps, surtout lorsque vous gagnez un match en faisant toutes ces petites choses de la bonne manière ».

Les exemples de ces petites victoires ont été nombreux cette saison, entre le côté « clutch » de De’Aaron Fox qui s’est affirmé en 2022/23, la confirmation du talent de « role players » comme Malik Monk ou Kevin Huerter ou cette capacité à ne jamais lâcher, comme lorsque les Kings étaient relégués à -6 en deuxième prolongation face aux Clippers avant de finalement arracher la victoire sur le fil il y a dix jours (176-175). Et chacun de ces succès ont renforcé l’aura du coach auprès de ses joueurs.

Le plus dur à venir ?

Si Sacramento brille par son attaque avec une efficacité offensive historique (118.5 points sur 100 possessions), Mike Brown reste intransigeant sur le cadre et l’identité de jeu qu’il veut pour son équipe.

Une philosophie qui a poussé le coach à renvoyer bon nombre de ses joueurs sur le banc de façon ponctuelle pour sanctionner un manque d’investissement défensif. Jusqu’à présent, le courant passe en tout cas très bien entre l’entraîneur et l’ensemble du groupe, et le meilleur exemple reste le bilan des Kings, le meilleur depuis 18 ans.

« Lorsque vous entraînez quelqu’un, vous devez toujours dire la vérité. Mais lorsque vous dites la vérité, il y a une façon de la dire », a précisé Mike Brown, élu coach du mois en février, là encore une distinction qui en dit long sur l’accomplissement réalisé par les Kings cette saison, alors qu’aucun des 14 coachs passés par Sacramento depuis Rick Adelman en 2004 n’avait reçu une telle récompense.

Si tout a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent, les Kings vont à présent aborder la phase cruciale de leur saison alors que la concurrence à l’Ouest va tout donner pour déjouer leurs plans. L’actuel 8e (Clippers) n’est qu’à cinq matchs et le calendrier à venir s’annonce tendu, entre la réception des Knicks, en forme, un déplacement à Phoenix puis la réception de Milwaukee et un « road trip » de quatre matchs dans la foulée qui sera suivi de la réception de Boston et Phoenix. Ce n’est donc pas le moment de flancher !

« C’est une toute nouvelle saison. Vous avez des objectifs différents, vous pensez à de nouvelles choses. C’est une page blanche, et nous choisissons d’écrire notre propre histoire », a conclu Domantas Sabonis, également parmi les grosses satisfactions de la saison et encore précieux cette nuit en l’absence de De’Aaron Fox.