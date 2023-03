Coaches du mois | Mike Budenholzer logiquement mis à l’honneur, avec Mike Brown

Rookies, joueurs puis maintenant entraîneurs. La NBA vient de finir de dévoiler ses différents trophées du mois, en nommant Mike Budenholzer (Bucks) et Mike Brown (Kings) comme « Coaches of the Month », pour le compte de février.

Aucune surprise à l’Est, car Mike Budenholzer a terminé invaincu le mois dernier avec Milwaukee : 10 victoires en autant de confrontations, alors que l’équipe surfe sur une série de… 16 succès d’affilée ! Suffisant pour reprendre le meilleur bilan de la ligue (45-17) aux Celtics (45-18) et, ce, malgré les pépins physiques de Giannis Antetokounmpo.

Quant à Mike Brown, il triomphe à l’Ouest grâce à des résultats de 8 victoires et 4 défaites avec Sacramento en février. Équipe surprise de la saison, dotée d’une attaque de feu (la plus efficace de l’histoire !), la franchise californienne (36-25, 3e de sa conférence) est largement à l’équilibre et surtout sur le point de retrouver les playoffs pour la première fois depuis… 2006 !

Récompensé pour la 7e fois de sa carrière (une première depuis le mois de février 2020), Mike Budenholzer a devancé Tom Thibodeau (Knicks) et J.B. Bickerstaff (Cavaliers). De son côté, Mike Brown est décoré pour la 2e fois, après décembre… 2009 (époque Cavaliers de LeBron James), et il a été préféré à Michael Malone (Nuggets) ainsi que Monty Williams (Suns).