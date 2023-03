Anthony Bowie, Ricky Davis, Bob Sura, Andray Blatche… Quand les joueurs sont prêts à tout pour avoir leur triple-double

La NBA a donc annulé le triple-double de Giannis Antetokounmpo face aux Wizards. Alors qu’il lui manquait un rebond pour atteindre la dizaine dans cette troisième catégorie statistique, le « Greek Freak » avait envoyé le ballon sur la planche dans les ultimes secondes pour boucler un match avec 23 points, 13 passes et donc 10 rebonds.

Après la rencontre, le double MVP s’est ainsi amusé de la situation et il n’a pas trop mal mal pris le fait que la NBA lui retire son 4e « TD » de la saison. Pour d’autres joueurs, c’était par contre beaucoup plus sérieux.

Petit retour sur les tentatives les plus absurdes pour valider un « triple-double ».

Anthony Bowie

Comme le notait déjà Basket-Retro dans un dossier sur le sujet, le plus ancien exemple qui vient en mémoire est aussi peut-être le plus absurde. En l’absence de Nick Anderson, l’arrière Anthony Bowie récupère ainsi une place de titulaire pour Orlando lors de la réception de Detroit. Habituel « role player » du banc, il compile ce soir-là un match complet avec 20 points, 9 rebonds et 9 passes alors que son équipe mène de +20 à quelques secondes de la fin de la rencontre.

C’est alors que les choses vont dérailler. Anthony Bowie prend ainsi le rebond et appelle immédiatement un temps-mort. Sur le banc des Pistons, Doug Collins est furieux et ordonne à ses joueurs de ne pas jouer la dernière possession. Le Magic joue donc l’ultime action sans adversaire, Anthony Bowie délivrant sa dernière passe.

Le joueur tente d’aller voir Doug Collins mais ce dernier refuse de le saluer alors qu’il rejoint les vestiaires.

Brian Hill, le coach du Magic, tentera également de s’excuser auprès de son homologue mais Doug Collins refusera aussi ses explications. Il sera même sanctionné par la NBA pour avoir demandé à ses joueurs de ne pas défendre…

« Je me souviens du temps-mort » expliquera Doug Collins des années plus tard. « Je regardais Brian Hill. Je me suis demandé ce qu’il allait faire dans cette situation. Moi, j’aurais dit : ‘Écoute, lance la balle et garde-la, c’est fini’. Si on veut réaliser un triple-double, il faut qu’il ait du sens. Je leur ai juste enlevé ce choix. J’ai dit aux joueurs : ‘Les gars, il y a deux choses que nous pouvons faire. On peut le plaquer et rendre ça très laid. Ou ne pas défendre et le laisser faire. On a choisi de ne pas défendre. »

De quoi permettre à Anthony Bowie de signer son seul triple-double en carrière.

« Des regrets ? Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que je devrais regretter d’avoir un triple double, peu importe comment c’est arrivé », assurera Anthony Bowie bien plus tard. « Le triple double est dans les livres d’histoire, peu importe comment c’est arrivé. Si ces gars-là voulaient m’arrêter, ils auraient pu le faire. »

Ricky Davis

En mars 2003, alors que les Cavaliers sont en plein « tanking » dans la course à LeBron James, le club réussit tout de même à l’emporter largement face à Utah (122-95). Ricky Davis profite des dernières secondes pour essayer de valider un triple-double… en shootant sur son propre panier pour prendre le rebond qui lui manque.

Deshawn Stevenson lui fait comprendre par une faute ce que le Jazz pense de son idée, alors que Jerry Sloan n’en revient pas sur le banc. Après la rencontre, le coach ne sera pas tendre…

« Qu’est-ce qui s’est passé ? Il a shooté sur le mauvais panier. Il essayait d’embarrasser quelqu’un en faisant ça et Deshawn a fait faute et j’aurais fait pareil. Je l’aurais mis sur le cul » explique l’entraîneur.

La seule personne que Ricky Davis a embarrassé ce soir-là, c’est toutefois lui-même. Car si l’arrière pense compter 28 points, 12 passes et 10 rebonds à la fin de la rencontre, la NBA lui retirera son 10e rebond, au motif qu’un joueur ne peut pas délibérément tenter de marquer pour l’équipe adverse, et qu’il n’a donc pas pris de rebond puisque son tir n’était pas vraiment un tir. D’ailleurs, il dira bien plus tard que son seul regret dans sa carrière NBA.

« J’ai fait de mauvaises choses, mais la seule chose que je regrette vraiment, c’est ce triple-double. Tout le reste vient avec l’expérience. Les gens oublient que j’ai été drafté à 17 ans, alors j’étais très égoïste et immature. »

Bob Sura

Un an plus tard, c’est Bob Sura qui se retrouve dans une position similaire. L’arrière des Hawks vient de réaliser deux triple-double consécutifs, au sein d’une équipe dont la saison est finie depuis longtemps.

Nous sommes le 12 avril 2004 et, lors de l’avant-dernier match de la saison, Bob Sura peut donc réaliser un troisième triple-double consécutif face aux Nets. Son équipe, dans laquelle évolue Boris Diaw, domine le match (129-107) et tout le monde encourage donc l’arrière à faire ce qu’aucun joueur n’a fait depuis Grant Hill en 1997, à savoir réaliser trois « TD » consécutifs. Il va donc volontairement rater un tir pour prendre son 10e rebond.

De quoi déclencher une nouvelle polémique qui dépasse un peu le « journeyman ».

« Je suis déçu que ma tentative de réaliser mon troisième triple-double ait suscité tant de controverse. Il n’a jamais été dans mon intention de me moquer de notre sport et de détourner l’attention de notre belle victoire contre les Nets. Si quelqu’un a été offensé par mes actions, je m’en excuse sincèrement. »

La NBA annule tout de même son rebond et donc son triple-double en expliquant qu’un tir est défini comme étant « la tentative d’un joueur de mettre le ballon dans le panier pour marquer ». Sans intention de marquer, pas de tir et donc pas de rebond. Cette même logique vient de faire annuler le triple-double de Giannis Antetokounmpo.

Andray Blatche et JaVale McGee

Dans une équipe des Wizards qui tente de se reconstruire après l’épisode Arenas/Crittenton, Andray Blatche et JaVale McGee vont au moins permettre au public de Washington de rigoler un peu.

En avril 2010, le premier compte 29 points, 13 passes et 9 rebonds face aux Nets. Il ne reste que quelques secondes au chronomètre et l’intérieur se met désespérément en quête de son 10e rebond. Il aura quatre tentatives pour y parvenir mais entre une faute, un coéquipier pas concentré et un JaVale McGee trop adroit aux lancers, il échoue…

Un an plus tard, c’est JaVale McGee qui se retrouve dans la même position face aux Bulls. Son équipe menée d’une vingtaine de points, et alors qu’il compte 9 points, 12 rebonds et 12 contres, il se met en quête du point qui lui manque. Il force alors un maximum de tirs dans un festival de ratés. Mais il atteint lui son objectif.

Nicolas Batum

Si Kevin Porter Jr. s’était retrouvé dans une polémique similaire, ce sont surtout ses coéquipiers qui avaient tout tenté pour lui offrir son triple-double en décembre 2021. Avant Giannis Antetokounmpo, le dernier joueur à avoir forcé aussi ostensiblement un triple-double est donc peut-être… Nicolas Batum.

Après s’être affirmé comme le couteau-suisse des Blazers, le Français démarre la saison 2013/14. Lors du troisième match, Portland domine San Antonio et l’ailier tricolore compte 8 points, 12 rebonds, 11 passes. Damian Lillard prend le dernier rebond et donne le ballon à son coéquipier. Le Moda Center attend que Nicolas Batum déclenche pour aller chercher la performance statistique. L’intéressé hésite visiblement puis shoote après la ligne médiane.

Sauf que ça rentre. Tim Duncan est désabusé, Boris Diaw glisse quelques mots à son compatriote et Nicolas Batum regrette instantanément, présentant de plates excuses après la rencontre.

« C’est peut-être la pire chose que j’ai faite dans ma carrière », lancera-t-il carrément. « C’est rentré et je me disais : ‘Oh, non’. Je ne voulais pas manquer de respect à cette équipe. Ce sont les San Antonio Spurs, la meilleure équipe des 15 dernières années en NBA. Je n’ai jamais voulu manquer de respect à cette équipe. J’aime cette équipe. J’ai beaucoup d’amis dans cette équipe. Je sais que ce n’était pas une chose à faire. Je veux m’excuser auprès de l’organisation des Spurs, parce que c’est un manque de (respect) pour le jeu, pour moi, pour les Blazers. »

« Pourquoi je serais en colère contre ça ? » avait rétorqué Gregg Popovich. « C’est un bon garçon. Je m’en fiche. »

Russell Westbrook

Le cas Russell Westbrook est un peu moins clair. En 2016/17, la saison de MVP du meneur de jeu touche à sa fin. Il ne reste plus que trois matchs à jouer pour Oklahoma City et le meneur de jeu n’a plus besoin que d’un triple-double pour battre le record d’Oscar Robertson, qui s’était arrêté à 41 « TD » lors de la rencontre 1961/62.

La rencontre à Phoenix, alors dans les tréfonds de la ligue, semble idéale pour réussir cet exploit. Sauf que les tirs du Thunder ne rentrent pas, et il manque toujours quatre passes décisives à Russell Westbrook dans le quatrième quart-temps. Malgré la large avance des Suns, le meneur va en tout cas rester un maximum de temps sur le terrain, refusant énormément d’attaques du cercle pour ressortir le ballon. Encouragé par le public de l’Arizona (!), il semble clairement chercher les passes décisives qui lui manquent pour rentrer dans l’histoire.

« Dès le début du match, Russ était en quête de l’histoire » expliquait Devin Booker, auteur de 37 points et qui a mal pris le fait que ses propres fans encouragent le joueur d’Oklahoma City dans sa quête du record. « C’est un joueur incroyable. Et je suis sûr qu’il battra ce record. Mais ça ne sera pas ici parce qu’on s’est concentré en défense. »

Les tirs de ses coéquipiers ne rentrant pas, et les Suns semblant également faire faute à chaque fois que le meneur paraît offrir un panier à ses camarades, et Russell Westbrook doit s’arrêter à 23 points, 12 rebonds et 8 passes décisives. S’il valide sa saison en triple-double, il n’obtient pas le 42e « TD » pour dépasser Oscar Robertson.

« Mon but depuis que je suis ici, et surtout cette saison, c’est de gagner un titre » assure-t-il pourtant après le match. « Si j’avais voulu les 10 passes, j’aurais eu les 10 passes. Tout le monde voulait que je batte le record, mais c’est plus important que ça pour notre équipe mais également pour moi. »

Un peu de mauvaise foi mais ce triple-double raté permettra finalement à Russell Westbrook de battre le record lors du match suivant, dans une victoire, et au terme d’une performance autrement plus mémorable à Denver.