Pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont pris « une bonne leçon »

Sur le toit de la NBA depuis une semaine, les Bucks ont chuté cette nuit. Pas de 17e victoire de suite, et pourtant, ils ont compté jusqu’à 18 points d’avance, et ils en avaient encore 14 au début du 4e quart-temps.

Mais comme les Celtics la veille face aux Nets, les champions 2021 vont connaître un gros trou noir, au point d’encaisser 41 points dans le dernier quart-temps !

James Harden et Joel Embiid plantent deux 3-points assassins dans les 90 dernières secondes, et les Sixers s’imposent à Milwaukee, plutôt à la surprise générale. Surtout après ces trois premiers quart-temps bien maîtrisés des Bucks.

« Je pense que c’est leur banc » estime Jrue Holiday à propos du déclic chez les Sixers. « Ils ont bien joué au début du 4e quart-temps. Je crois qu’on était à 20 points d’avance, puis ils sont revenus à 15… On se rendait coup pour coup, et puis leur banc a fait du bon boulot en apportant de l’énergie et en allant dans la raquette. Ils ont mis leurs 3-points, et ils ont fait ce qu’un banc est censé faire. »

Grayson Allen muselé

Pour Mike Budenholzer, la défense sur Grayson Allen a changé le cours des choses. Auteur de 20 points dans le 3e quart-temps, l’arrière des Bucks va faire chou blanc dans le dernier quart-temps.

« Il était relâché sur les transitions. Il allait au panier, ressortait pour Brook, puis il réapparaissait à 3-points pour en mettre un… Il avait trouvé des moyens de marquer de beaucoup de manières différentes. Et puis, ils ne l’ont plus lâché… On marque 31 points dans le dernier quart-temps, mais on aurait pu faire mieux. Grayson créait beaucoup d’espace pour Giannis et Jrue, et ils l’ont juste serré de près. On aurait pu chercher davantage Grayson. »

Bien défendu par Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo a raté la balle de match sur un petit « hook » à deux mètres du panier. Cela ne s’est pas joué à grand chose dans la dernière minute, mais il retient surtout que les Bucks n’ont pas réussi à conserver un écart, et surtout qu’ils ont encaissé 48 points dans le dernier quart-temps !

Un manque d’agressivité sur la fin

« Ils ont fait ce qu’ils voulaient… que ce soit d’aller dans la raquette, de mettre des floaters, de jouer l’isolation, de prendre des rebonds offensifs, de mettre des 3-points » énumère la star de Milwaukee. « Il faut le dire, ils ont été capable de faire ce qu’ils voulaient. On se doit d’être capables de jouer 48 minutes de bon basket et de défendre 48 minutes. C’est une bonne leçon pour nous. »

Pour le « Greek Freak », il y a eu un déficit d’agressivité dans la dernière ligne droite. « On a fait du bon boulot pendant trois quart-temps, et dans le 4e, il y a eu beaucoup de lancers-francs, des 3-points difficiles… C’était notre match, et ils se sont relevés, ils étaient agressifs, ils ont fait circuler la balle… Ils sont allés jusqu’au cercle, mais ils ont réussi quelques 3-points compliqués et cela leur a permis de gagner. »