Les Suns recrutent un dirigeant des Pistons comme nouveau CEO

Les Suns poursuivent leurs grands travaux pour tourner la page Robert Sarver. Adrian Wojnarowski rapporte aujourd’hui le recrutement de Josh Bartelstein comme directeur général de la franchise. Le nouveau propriétaire Mat Ishbia a choisi ce dirigeant des Pistons pour l’aider à remanier la culture en interne, perturbée notamment par les comportements de l’ancien propriétaire.

Âgé de 33 ans seulement, Josh Bartelstein a rapidement gravi les échelons dans sa carrière de dirigeant. Devenu vice-président exécutif des opérations commerciales et basket au sein de « Palace Sports and Entertainment », le dirigeant a œuvré sur un certain nombre de projets majeurs, notamment le déménagement des Pistons dans une nouvelle salle en centre-ville. Il a ensuite été nommé au poste de « general manager » adjoint, aux côtés de Troy Weaver.

The Athletic rapporte que Arn Tellem, qui a travaillé en étroite collaboration avec lui à Detroit, a dit un jour que Bartelstein avait le potentiel pour être le « prochain Bob Myers », en référence au dirigeant des Warriors. Un très beau compliment.

Au-delà de la dimension sportive, il débarque dans l’Arizona dans l’optique de faire oublier l’équipe dirigeante précédente. À commencer par celui qu’il remplace au poste de CEO, Jason Rowley, également mis en cause pour son comportement. En janvier dernier, celui-ci avait dit qu’il quitterait « jamais » l’équipe. Il avait fini par démissionner au moment de l’officialisation de l’arrivée de Mat Ishbia.

Avant de démarrer sa carrière dans les instances NBA, Josh Bartelstein, fils de l’un des agents les plus puissants de la ligue (Mark Bartelstein), a été joueur. Il a suivi son cursus complet, de 2009 à 2013, à l’université de Michigan (Big Ten), formation rivale de Michigan State où … Mat Ishbia a remporté un titre NCAA.

Bartelstein ne jouait quasiment pas mais a été l’un des capitaines de l’équipe lors de sa dernière saison. Cette année-là, en 2013, son équipe s’est hissée jusqu’à la finale universitaire, perdue face à Louisville. Le capitaine de l’époque en a tiré un ouvrage pour raconter cette épopée.

À noter que le président des opérations de basket et « general manager » de la franchise, James Jones, continuera à diriger les opérations de basket et à rendre compte de ses activités directement à Mat Ishbia.