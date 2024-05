Également mis en cause pour son comportement, le directeur général des Suns n’entend pas partir

Le comportement extrêmement problématique de Robert Sarver avec ses employés, aux Suns et au Mercury, a poussé Adam Silver à le suspendre, le forçant finalement à se séparer des deux franchises.

Mais l’enquête menée par le cabinet d’avocats Wachtell Lipton, diligenté par la NBA, a révélé que l’attitude de Robert Sarver n’était évidemment pas isolée, et qu’elle définissait même l’atmosphère de travail à Phoenix. Les témoignages décrivent ainsi l’attitude des autres hauts dirigeants du club, entre humiliation et sexisme.

Directeur général de la franchise, Jason Rowley est ainsi cité par l’enquête, notamment pour ses colères, ses menaces ou encore sa gestion des employées enceintes, mais aussi pour avoir permis cette atmosphère toxique.

Néanmoins, ESPN assure qu’il a déclaré aux employés, dans une réunion privée, qu’il n’entendait pas partir.

« Je dirai ceci à propos de la réunion à huis clos », répond-il dans un communiqué. « Je leur ai confié que cet article déformait la réalité à mon sujet, ainsi que sur d’autres personnes. De plus, étant donné que l’équipe traverse une période de transition, j’ai communiqué que, bien que je ne connaisse pas mon sort final avec le nouveau propriétaire, je ne quitterai jamais cette équipe et les personnes qui composent ce grand club. »

Beaucoup d’employés espèrent désormais que Mat Ishbia, le milliardaire qui a racheté le club, fera le ménage parmi les dirigeants dès qu’il prendra le contrôle exécutif de l’équipe.

Il faut dire que Jason Rowley ne peut être poussé dehors… que par Robert Sarver.

« Permettez-moi d’être clair : comme je l’ai déclaré dans de multiples réunions avec les employés, si à un moment donné au cours des 15 dernières années, j’ai fait en sorte que l’un de mes collègues se sente maltraité ou simplement mal à l’aise, je m’excuse de l’avoir fait », continue ainsi Jason Rowley dans son communiqué. « Si j’ai pu paraître autoritaire ou trop direct, j’assume l’entière responsabilité de mon comportement. Permettez-moi également de dire que la contrition par les mots est importante, mais qu’il est encore plus vital de passer de la parole aux actes. Je suis engagé envers ce travail, cette équipe et mes précieux collègues. Je continuerai à faire preuve de cet engagement par mes actions et par mon traitement respectueux de tous ceux qui m’entourent. »