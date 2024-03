À New York, le plus dur commence

La version 2020/21 de ces Knicks, qui se qualifiaient pour les playoffs avec l’avantage du terrain dans la conférence Est, avait déjà agréablement surpris par sa mentalité de battant et sa résilience. Deux ans plus tard, cette même équipe marque les esprits, une nouvelle fois, après une saison 2021/22 passée dans le purgatoire. Mais cette fois, le ressenti est différent.

Quand les Knicks de 2021 ressemblaient surtout à une équipe de saison régulière et prenaient assez logiquement la porte dès le premier tour des playoffs, après une série conclue en cinq petits matchs contre les Hawks, l’escouade actuelle semble mieux armée pour jouer à armes égales durant la postseason.

Des Knicks portés sur l’attaque

La mentalité défensive de 2021 (108.2 encaissés sur 100 possessions, troisième meilleure évaluation de la ligue) a laissé la place à une philosophie portée vers l’attaque cette saison (117.3 points marqués sur 100 possessions, quatrième meilleure évaluation de la ligue). Nommé Most Improved Player en 2021, Julius Randle a encore élevé son niveau de jeu cette saison. Pour sa première année à New York, Jalen Brunson s’impose comme un des meilleurs meneurs de la ligue, tandis Immanuel Quickley s’affirme comme un des meilleurs sixièmes hommes.

En somme, sur bien des plans, les Knicks, vainqueurs cette nuit à Miami d’un huitième match consécutif qui les rapproche un peu plus de la quatrième place occupée par Cleveland, ont des raisons de sourire et de savourer.

« On croit les uns en les autres, et collectivement on croit en nous » assurait ainsi RJ Barrett après le succès épique en terres floridiennes. « On se concentre sur nous, sur le travail qu’on abat au quotidien, et sur ce que l’on produit chaque soir sur le terrain. »

Dans un vestiaire au sein duquel les joueurs affichent un plaisir sincère à travailler ensemble, l’ailier canadien incarne d’ailleurs la mentalité qui fait le succès des Knicks cette saison : le collectif avant tout.

« On veut gagner, c’est tout. Donc chacun met sa fierté de côté » poursuit l’ancien Dukie, préféré à Immanuel Quickley et Josh Hart dans le « money time » cette nuit, après plusieurs fins de matchs consécutivement passées sur le banc. « Quel meilleur sentiment que celui de la victoire ? Si on gagne, on va en playoffs, et tout le monde en profite, se régale. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir la plus grosse production statistique, le plus gros temps de jeu, etc. Mais comment est-on sélectionné pour des All-Star Games ? Comment obtient-on de gros contrats ? En étant un ‘winner’, un joueur de collectif. »

On le comprend bien avec cette perspective exposée par RJ Barrett : les Knicks ne veulent définitivement plus faire de la figuration. Pour cela, il faudra faire du bruit en playoffs, et donc dans un premier temps s’assurer que la dynamique actuelle de huit victoires de suite, la deuxième meilleure de la ligue derrière les seize succès consécutifs des Bucks, ne soit pas qu’un feu de paille.

« Nous n’avons encore rien accompli. Il reste 18 matchs à jouer » conclut alors le natif de Toronto, quand Julius Randle lui emboitait le pas et rappelait qu’il fallait « prendre les matchs les uns après les autres » sans perdre sa concentration.